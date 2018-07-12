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كُتّاب وآراء
الزفزافي وسير المحاكمة
الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - Aknoul الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:03
Bravo
Persoone ne peut contredir ce que vous venez de dire sauf les tetues et les ignorants
Persoone ne peut contredir ce que vous venez de dire sauf les tetues et les ignorants
2 - مهدي الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:18
نتمناو من الدفاع يبقى مستميت لاخر رمق. و الله يبين الحق
3 - Ziryab الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:24
في هذه مثل هذه الظروف فإن الأحكام تكون جاهزة قبل توقيف المتهمين. ثم يتم اعتقالهم و محاكمتهم لمحاولة تبرير الأحكام الجاهزة التي حسم فيها مسبقا خارج أسوار المحكمة. لتبقى كل الإجراءات شكلية لإعطاء الإنطباع عن وجود عدالة.
يمكنها تبرئة أو إدانة أي شخص . بحيث نفس التهمة تجرك إلى السجن أو تبرأك على حسب تموقعك و توجهاتك السياسية .
يمكنها تبرئة أو إدانة أي شخص . بحيث نفس التهمة تجرك إلى السجن أو تبرأك على حسب تموقعك و توجهاتك السياسية .
4 - مواطن حر الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:26
شكرا سيدي الأستاذ أغناج على التوضيح الشامل الكامل الجامع عن مجريات أفلام هوليود في محاكمنا المستقلة قضائيا بين أقواص ذوات العدد...!!رغم أن كل متتبع مهتم يعرف مجريات مثل المحاكمات ويعلم جيدا كيف تدور هذه المحاكمات..فلا قضاء مستقل ولاحكومة في المستوى المطلوب ولا أحزاب تحمل هم المواطن ولا قصر يوزع ثروة البلاد بالعدل على العباد... فما لنا غيرك ياقهار الجبابرة وقاصم الأكابرة اامفسدين.تحياتي لك من هولندا المختلطة بأيام الجامعة!!!
5 - مغربي ريفي الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:54
شكرا لكم استاذ اغناج وفريق هيئة الدفاع على تضحياتهم بوقتهم ومالهم في سبيل الدفاع عن المغاربة المظلومين المقهورين في هذه البلاد التعيسة
7 - ali الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:04
الزفزافي تحدى قانون الدولة وأشعل الفتنة و يقول السيد المحامي المحترم انه حوكم سياسيا .
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