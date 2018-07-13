24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي وسير المحاكمة (5.00)

  2. المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)

  3. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  4. مصدر أمني: صلاحيات واختصاصات "مديرية القصور" تخضع للتحديد (5.00)

  5. تشديد الحصار على غزة والأهداف الإسرائيلية الجديدة! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شاطئ الأمم في بوقنادل

شاطئ الأمم في بوقنادل

الجمعة 13 يوليوز 2018 - 00:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - khalid الجمعة 13 يوليوز 2018 - 00:50
فالحقيقة هو نقي بزاف وآمن ولكن خطير حنا هنا تنقولو ليه شاطئ الديناصور لأنه خطير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.