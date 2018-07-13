24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/07/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:37
|06:23
|13:38
|17:18
|20:44
|22:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- إنتاج قياسي لسلاسل الإنتاج الزراعي بجهة الرباط
- فيفا ترصد 45 حالة تحرش جنسي خلال المونديال
- بطولة "السوبر المصري السعودي" تتعرض للإلغاء
- مرصد حقوقي: سلطات الرباط ضدّ رجوع "مغربيات دَاعِش" إلى المملكة
- النيابة العامة تتشبث بـ"الاستقلال الذاتي" للقضاة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عبد الواحد استيتو في مشارف
الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:12