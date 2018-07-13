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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حالة مؤثرة في القنيطرة

حالة مؤثرة في القنيطرة

الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مهاجر من الصين الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:28
لا حول ولا قوة الا بالله والله حتى دموعي غلبوني .حتا حنا نفس الحالة عمتي فغيبوبة من صبيطار لصبيطار كولشي كيلاوح فينا حيت خاصنا المعرفة ومعدناش الفلوس فهاد البلاد اللي عندو صحتو الله يخليها ليه انا داوي مع الناس الدراوش والفقراء بحالنا.الله يكون فعوانك اخويا والله يشافي ليك ميمتك والله منسمحو لهاد المسؤولين فهاد البلاد الحمد لله غادي نتلقاو عند الله وغادي تمرضو وغادي تموتو
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18
2 - settati الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:28
بلاد الزواق من برا ،والخماج من الداخل!!!!! حادكين غير ف الزواق !!!!
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15
3 - فريدة الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:31
كيف تقابلون الله ايها المسؤولين هذا اجرام اجرام بمعنى الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل
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15
4 - mounir alemania الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:31
لاحول ولا قوة إلا بالله ياربي السلامة بالمغرب طلب حاجة وحدة هي تبقى بصحتك ميرحموكش لجيت بين أيديهم
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13
5 - oujdiii de Belgique الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:34
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم الله يشافيك و شافي الوليده
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9
6 - حسيمي من هولندا الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:40
يا شعب العياشة أترضيكم أحوال كهذه؟ و الله العظيم أكاد أجن لسماع أخبار كهذه. شعب بأكمله يعاني الأمرين و لا من يبالي. كيف لنا أن نظل نركع و نسجد و لا أحد يلتفت إلينا. أيعقل هذا؟ أيعقل أن يموت شعبنا هكذا و تدس كرامته؟ أما آن الأوان أن نقف ككتلة واحدة ضد هذا الظلم اللامتناهي؟ أفهمتم الآن لم رموا برموز حراك الريف في غياهب السجون؟
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2
7 - ahmed oujda الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:40
أين انت يا أمير المؤمنين ،أين العدل أين القضاء أين الصحة
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11
8 - youssef الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:40
فعلا حالة مؤترة اريد مساعدتها بالادوية ولكن لا اعرف كيف؟إنما الأعمال بالنيات!!!
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5
9 - مسوقبش الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:42
انا لم ارى الفيديو ولا اريد ان اراه مللت النظر في مثل هذه الحالات التي تثير الغثيان وتبعث على النفور حتى وان كنتم تعانون ابحثوا عن مكان ما في الخلاء وموتوا في صمت تبحثون عن الشهرة بمعاناتكم ههههه
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10 - محمد الجمعة 13 يوليوز 2018 - 13:01
للاسف هذا هو المغرب شي عايش بيخير عليه و شي وحدين مكرفسين. لله ياخد لحق في الناس لي كيسرق فلوس دولة وفي الأطباء التجار لي ما في قلبهم لا رحمة ولا شفقة و باش كيعبوك صلاة الجمعة تلاقهم هما الاولين. لله يشوف من حال الطبقة الضعيفة
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11 - levoyageur الجمعة 13 يوليوز 2018 - 13:01
هدا المواطن استطاع ان يوصل صوته والله معه ومع المصابين في الحادثة لكن لم اعرف لمادا اصبح حالنا هكدا والوزراء يعلمون ولا يتحركون؟
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12 - said mrrakch الجمعة 13 يوليوز 2018 - 13:03
الله يشفيها يارب العالمين والله يخد الحق فداك المجرم لي دربها شراب واس اعيباد الله مزال هاد المغرب مبغاش يفيق من الگلبه وهادشي بزااااااااااف واحده بين الحيات والموت ويگولو ليها شري لحديد شري لخيط شري البنج شري دم اوا اشنو غادي يستفد المواطن منهاد الدوله ولي مفحالوش إموت الهما انا هده منكر يارب عليك بهاد المسوألين الفاشلين والمفسدين يارب خلص هاد البلاد منهاد المناكير يارب عليك بيهوم وأشفي جميع المرضى اخواني المغاربه رآه لزم تكون شي حراكه لي تزعزع بعد المسوألين الفاشلين وإلا غنبقاو هكا مدى الحياة
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13 - زين الدين الحسين الجمعة 13 يوليوز 2018 - 13:04
لا حول ولا قوة الا باللة وانا للة وانا اليه راجعون . اللهم يا رب الارباب و يا معتق الرقاب يا منزل الكتاب و يا منشئ السحاب يا كريم يا ثواب يا هازم الاحزاب اشف عبادك من كل كرب واحفظنا من كل جبار مجرم ليس بقلبه شفقة ولا حنان واطعنه من كل باب .
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14 - مغربي من ستوكهولم الجمعة 13 يوليوز 2018 - 13:05
لا حول ولا قوة الا بالله عيب وعاررررررر،هنا لكلب حاشكم الى مدويتيهش تمشي عليه لحبس،حشومة عليكم نقدو السيدة ،
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15 - منتظر للنهاية المفزعة الجمعة 13 يوليوز 2018 - 13:06
نسأل الله اللطف بالعباد لأن كثرة المظالم تأتي بغضب ألله الفتنة نائمة وطغات هاذه الأمة يوشكون على إيقاضها فاللهم عليك بهم. خدهم يا جبار أخذ عزيز مقتدر
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