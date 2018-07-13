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كُتّاب وآراء
معاناة المغاربة في مقاطعات
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - خالد في المنفى الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:50
معاناة المغاربة في جميع الإدارات حيث الزبونية والمحسوبية والتعامل بمنطق (باك صاحبي)
فإلى متى سيبقى هذا الوضع ؟ علما أن جميع دول العالم تتقدم والمغرب يعرف تأخرا على جميع المستوايات .
فإلى متى سيبقى هذا الوضع ؟ علما أن جميع دول العالم تتقدم والمغرب يعرف تأخرا على جميع المستوايات .
2 - dahan الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:52
هذه حكومة كثيرة الأقوال وقليلة الأفعال.اللهم لا تجعلنا من حزب المنافقين...آمين .
3 - واقع الحال الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:54
جميع المواطنين البسطاء مجبرين على دفع الرشوة ومن هادا المنبر أقول للحكومة لمادا لايتم خوصصة الإدارة مادام موضفوها يستنزفون جيوب الفقراء وميزانية الدولة
4 - صياد العقارب الصفراء الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:54
الاكتضاض من تعليم الاستعمار كانوا ياتون بجحافل المغاربة ودوابهم ويجمعونهم في مكان ضيق ويسلبون احسن مالديهم من الخيول وبقيت عادة داىما الاكتضاض في الاسواق في الحمامات في المساعدات في الاعراس حيث كان قايد ولد جلدتهم يقبض عليهم ويستدعيهم للمستعمر قايد واحد سايق قطيع من اخوانه للمستعمر وبقيت الحالة على ماهي عليه الى حد الان الاكتضاض يحبه المخزن اذا كان للستدلال والحصول على وثاىقك اما تطالب بحقك يجب عليك ان تاتي فردا يخافون من الجماعة
5 - بالعطار عزالدين الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:54
شكاوى المواطنين من الإدارة العمومية يجب ان يسمعها السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الادارى
هذا الأخير يصرف على هيكلة وزارته والمؤتمرات والندوات واللقاءات يصرف المال العام بكثرة على إصلاح الإدارة العمومية لن يأتي ابدا
مرسوم لكلزسيون هذه حاجة بسيطة لم يطبق حتى الآن على أرض الواقع فمابالك بمحاربة الفساد والرشوة
إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب لاشيء تحقق بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وبعد إطلاق البوابة الوطنية للشكايات
هذا الأخير يصرف على هيكلة وزارته والمؤتمرات والندوات واللقاءات يصرف المال العام بكثرة على إصلاح الإدارة العمومية لن يأتي ابدا
مرسوم لكلزسيون هذه حاجة بسيطة لم يطبق حتى الآن على أرض الواقع فمابالك بمحاربة الفساد والرشوة
إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب لاشيء تحقق بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وبعد إطلاق البوابة الوطنية للشكايات
6 - baladia الجمعة 13 يوليوز 2018 - 20:07
au moins on nous calme par leur blabla..et a la fin on se trouve au point de depart...je ferai la queue pour legaliser une photocopie de ma cnie..pendant plus d'une demi heure..si le fonctionnaire est ds son bureau au lieu de sa veste accoichée au dossier de sa chaise....mais apres trois quard d'heure d'attente je la legalise....pour le temps.??!! on en a assez .maalihche lwaqte..
7 - Aziz Canada الجمعة 13 يوليوز 2018 - 20:07
في المغرب فقط ورقة عقد الازدياد صالحة لمدة 3 اشهر. كانك ستولد من جديد بعد 3 اشهر ....وعليك بورقة جديدة وتامبر من مول الصاكا... وما وراها من البحت عن من يوقع.... او انتظاره في مكتبه حتى يعود...
8 - souss الجمعة 13 يوليوز 2018 - 20:09
وتستمر معانات المغاربة في الادارات العمومية كترة الاوراق ,التعقيدات ،غياب النضام ، ثقافة الزبونية
9 - Observateur الجمعة 13 يوليوز 2018 - 20:14
إلى 1 - خالد في المنفى :
"باك صاحبي" .. السبب راجع بالدرجة الأولى
إلى المغاربة أنفسهم، شيئ داخل عروقهم .. يكفي سماع نقاشاتهم لتتأكد من ذلك.
"باك صاحبي" .. السبب راجع بالدرجة الأولى
إلى المغاربة أنفسهم، شيئ داخل عروقهم .. يكفي سماع نقاشاتهم لتتأكد من ذلك.
10 - القنيطري الجمعة 13 يوليوز 2018 - 20:18
المعاناة مستمرة مع الإدارة اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ذهبت إلى مقاطعة أولاد أوجيه قرب البنك الشعبي على الساعة الثانية وخمسة وعشرون دقيقة باب المقاطعة نصفه موصد شبابيك تصحيح الامضاءات وغيرها من الخدمات مغلوقة لا موظف ولا مسؤول بالطابق السفلي موجود انتظرت الى حدود الساعة الثانية و45 دقيقة دون قضاء مصالحي رجعت خاوي الوفاض. أين الخلل في المواطن الذي أراد أن يقضي مصالحه بالإدارة لكن لم يختر الوقت المناسب.
11 - الواقعي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 20:23
المشكل ليس في الموظف المشكل في منظومة و بنية فساد يجب ان تتغير من القمة و تنزل للقاعدة .و اول الحلول هو محاربة الامية وسط الشعب .لان المواطن الذي لازال يدفع رشوة للحصول على شهادة سكنى او عقد ازدياد لا يستحق ان يكون مواطن .لان من يعرف حقوقه و يطالب بها لن يستطيع احد ان يطالبه برشوة
12 - AQUA VELVA SAVANE الجمعة 13 يوليوز 2018 - 20:48
Nos responsables sont de VRAIS SADIQUES. Ils aiment faire souffrir le citoyen. Ils prennent un malin plaisir à le faire. Dans un premier temps on nous a fait croire que la sacro-sainte CARTE BIOMETRIQUE allait alléger pas mal de démarches administratives. IL N'EN EST RIEN. On est le SEUL PAYS AU MONDE qui demande encore à ses citoyens de produire UN CERTIFICAT DE VIE. Kafka sort de l'administration marocaine. Et maintenant on nous demande de la refaire parce qu'elle n'est plus si inviolable que ça. Personnellement j'ai décidé de BOYCOTTER CETTE ADMINISTRATION. Je tiens à MA DIGNITÉ EN TANT D'ÊTRE HUMAIN. Je n'ai plus de passe-port marocain et je me porte très bien sans. Au passage des frontières, ils n'auront que le "NIMIRO" de la carte et rien de plus. S'ils veulent me refouler, ça sera avec grand plaisir.
13 - مواقع الحال الجمعة 13 يوليوز 2018 - 21:00
على الدولة تعريف الناس بقوانين الادارة في الاعلام لان هناك جهل من المواطنين بي المساطر التي يجب إتباعها للحصول على وثائقهم وللاجل الدي يجب عليهم انتظاره
14 - khalil nderland الجمعة 13 يوليوز 2018 - 21:01
حين نتكلم عن للمعانات التي يعانيها المواطن في الإدارات نعني ان الموضفون لا يحترمون المواطن ويعتقدون ان الادارة ملكهم الخاص يفعلون ما يشاون لان الجهل تم الغباء هو المسيطر على العقول فحتى المواطن المهاجر المغربي يعاني من ترد الوضعية في الفنصليات رغم وحودها في المحيط المتقدم خضاريا
نريد نحن متلا ان نتصل برقم القنصلية للاستفسار فلن يجيبك احد بل شريط مسجلا يرحب بك لقنصلية المملكة المغربية يقدم لك الاختليارات لكن لا اخد يرد عليك ولو هاتفت الف مرة لتأكد اتصلوً متلا لقنصلية الدنبوش التي لها شريط مسجلا تسمعه الف مرة
هدا يدل على ان هنا خللا عقليا مسيطر على العاملين أنانيون لا يحترمون المهنة رغم انهم يتقاضون اجرا ماليا من وزارة الخارجية باهضا
الأمور غير منضمة ليس في الداخل بل ختىً في هاج الوطن حيت الحضارة التي لم توتر في عقولهم
نريد نحن متلا ان نتصل برقم القنصلية للاستفسار فلن يجيبك احد بل شريط مسجلا يرحب بك لقنصلية المملكة المغربية يقدم لك الاختليارات لكن لا اخد يرد عليك ولو هاتفت الف مرة لتأكد اتصلوً متلا لقنصلية الدنبوش التي لها شريط مسجلا تسمعه الف مرة
هدا يدل على ان هنا خللا عقليا مسيطر على العاملين أنانيون لا يحترمون المهنة رغم انهم يتقاضون اجرا ماليا من وزارة الخارجية باهضا
الأمور غير منضمة ليس في الداخل بل ختىً في هاج الوطن حيت الحضارة التي لم توتر في عقولهم
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