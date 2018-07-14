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  1. رِفْقاً بأُمِّنا غايا ... رِفْقاً بِنا (5.00)

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الدفاع الجديدي في الجزائر

الدفاع الجديدي في الجزائر

السبت 14 يوليوز 2018 - 11:55

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1 - مواطن مغربي السبت 14 يوليوز 2018 - 13:40
j'ai eu l'occasion de visiter l'Algérie pour des missions professionnelles je ne suis pas étonné de cet accueil personnellement j'ai été très agréablement surpris par l'amour que porte nos frères algériens. wallah c'est un peuple unique comme nous . en même temps nous sommes un même peuple.
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