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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خيول تتنافس في الجمال

خيول تتنافس في الجمال

السبت 14 يوليوز 2018 - 20:40

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1 - الدكالي السبت 14 يوليوز 2018 - 21:28
تكلمتي بزاف علا المسابقات ولفلوس ولكن مكرهناش تفيدنا وتحدتنا علا خاصيات ومواصفات العاود العربي.
مفهمتش. واش تمن العاود من عشرين الف درهم حتا لمليار درهم؟ واش عاود لمليار حتاهو كيولي هامبورغر منين كيشرف؟
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