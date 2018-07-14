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كُتّاب وآراء
خيول تتنافس في الجمال
السبت 14 يوليوز 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الدكالي السبت 14 يوليوز 2018 - 21:28
تكلمتي بزاف علا المسابقات ولفلوس ولكن مكرهناش تفيدنا وتحدتنا علا خاصيات ومواصفات العاود العربي.
مفهمتش. واش تمن العاود من عشرين الف درهم حتا لمليار درهم؟ واش عاود لمليار حتاهو كيولي هامبورغر منين كيشرف؟
مفهمتش. واش تمن العاود من عشرين الف درهم حتا لمليار درهم؟ واش عاود لمليار حتاهو كيولي هامبورغر منين كيشرف؟
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