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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البطولة الدولية للكرة الشاطئية

البطولة الدولية للكرة الشاطئية

الأحد 15 يوليوز 2018 - 11:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:55
تبارك الله عليكوم الاخوة. أنتم خير مثال على ان بالجد والرغبة الحقيقية والكثير الكتير من العمل الجاد و الدكي تقل اهمية الحظ في تحقيق الأهدافالمرجوة.
الحظ و سوء الحظ هدا الشيء الامنطقي الدي يستعمل مرارا لتفسير ماهو منطقي. بصحتكوم يا شباب.
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