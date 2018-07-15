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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حريق يلتهم متجرا بالرباط

حريق يلتهم متجرا بالرباط

الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:11
ما يدوم غير الصح والعمل
لو تم البناء وفق المعايير التي تتطلبها مثل هذه المتاجر
لو توفرت فيه كل شروط السلامة :
البناء بالمواد المقاومة للنيران
شبكة كهرباء في المحل تستجيب للمعايير وقوة الآلات الموجودة فيها
ونظام استشعار عن بدأ النار
ونظام الي لإطفاء الحرائق
وترتيب البضائع وفق ما تتطلبه مثل تلك المحلات
و...
لما انتشرت النيران بهذا الشكل الذي عجز فيه حتى رجال الوقاية المدنية مواجهتها

يمكن تعرف السي المختار ولا سي علال أو بلال ودير لو التليفون وطلبو يدخل ليك باش تحصل على رخصة فتح المتجر رغم عدم استجابته للمعايير التي يفرضها القانون

لك الآن لا يمكن أن تهاتف سي المختار والسي علال وبلال باش يجيو يطفيو ليك العافية الي شاعلة في استثمارك، كما لا يمكن أن تطالبهم بتعويضك

وعليه تحمل مسؤوليتك وعوم بحرك
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2 - أوكي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:48
حريق مشتعل منذ الرابعة صباحا و لم يخمد بعد . حتى المعدات و الشاحنات ليست بالكافية لإطفاء نار حتى بشجرة ، و الإطفائي لا يعرف حتى طرق إخماد الحريق سوي بالماء ، فهناك حالات يكون الماء سببا في زيادة اشتعالها إذا كان المتجر يحتوي على مواد قابلة للإشتعال كالصباغة .....
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