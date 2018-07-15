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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عودة فردوس المختفية

عودة فردوس المختفية

الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:43
الله يسمح لينا من الوالدين...........
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7
2 - مغربية صخراوية بكل فخر الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:44
الحمد لله على سلامتها مسكينة باينة مصدومة عالم الله آش داز عليها خاصها طبيبة نفسانية باش تتغلب مسكينة على الصدمة
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3
3 - RACHID الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:55
الحمد لله عل سلامتها . وخا ماعرفتش القصة ديالها . ءالمني كلام الام كثيرا
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4 - يونس الرباطي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:56
للإشارة فهاته الام صراحة الطريقة التي تتكلم بها امام بنتها تزيد هاته الاخيرة الا عناء وانحطاطاٌ.بل تمزقا من الداخل...البنت في حاجه الى الستر وتوخي الحذر من خدش أحاسيسها على اعتبار انها مراهقة.اما الطريقة ديال كلام أمها امام الكاميرا لن يفيدها بشيء
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5 - Assistante sociale الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:57
ما فهمت والو شكون داها او شكون لاحها اخووتي
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6 - ابو عبد الله الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:00
اللهم لك الحمد عدد ما كان وعدد ماهو كائن وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون وصلى الله على سيدنا محمد
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