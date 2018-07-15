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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فرحة الجماهير الفرنسية

فرحة الجماهير الفرنسية

الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - The best is FRANCE الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:45
BRAVO LA FRANCE

عجيب أمركم يا من تحقدون و تحسدون فرنسا ... و الله أنتم بكم عقدة نفسية فرنسية هههه... و أغلبكم لم تقبلكم فرنسا فكرهتموها!

اعلموا ان فرنسا تستقبل سنويا اكثر من 37000 طالب مغربيا لدراسة بدون مقابل ! فابور! و تعطيهم مساعدات تصل ال 80% شهريا لسد ثمنً الكراء

و فرنسا تعطي سنويا الملايين من الاور في المساعدات الطبية للجمعيات و المستشفيات المغربية . هل تعلموا ان فرنسا تستقبل سنويا اكتر من 50 طفل من المناطق المهمشة في المغرب للقيام بعمليات جراحة معقدة عل مستوى القلب ؟ و فابور . كات تخسر عل كل طفل اكثر من 50000 اورو و هاد الجمعيات أنا اعرف وحدا منهم !

كم من حاقد على فرنسا من المزلمين سيصابون بصعقات خيبات امل تفقدهم صوابهم, وكم من غبي حسود سينسب فوز فرنسا الى افريقيا التي لم تعطي لبعض اللاعبين الفرنسيين شيء الا الجينات السوداء, كلهم ولدوا وترباو وكبروا في فرنسا التي يرجع لها كل الفضل في تطويرهم أيضا في تطوير منتخبنا المغربي اللذي يلعب فيه الكثير من الفرنسيين اللذين ولدوا و ترعرعوا و تكونوا في فرنسا ! إذن فرنسا لها الفضل عل كرتنا المغربية ....
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13
2 - redouan الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:48
félicitations a l équipe de France
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15
3 - فدوى الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:55
فازت فرنسا بمجهود أبناءها فهنيئا لنا ولأبنائنا.
لعقوبة للفريق المغربي في الكأس المقبلة.
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0
4 - بيتوتي الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:55
إفريقيا هي من فازت بكأس العالم وليست فرنسا، حتى فرحتهمينهبونها من إفريقيا كما ينهبون ثرواتها المعدنية و البشرية، فرنسا تتقدم وتأكل وتزدهر و تفرح على حسابنا، فمن يقول بأن فرنسا فازت بكأس العالم مخطئ ومخطئ ومخطئ، إستعمارنا لازال مستمرا لأن فرنسا الإفريقية تتحكم فيمن يرأسون بلدان إفريقيا وتحركهم يميناً وشمالا كما يحلو لها. الكلام كثير ولكن نكتفي عند هذا الحد.
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5 - intidam الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:06
الفضل يرجع للأفارقة لانهم ساهموا بالفوز على هذا الكأس
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3
6 - zakaria الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:10
فرنسا عطات درس لإفريقيا تهلاو فأبناء الوطن ممكن توصلو القمة إفريقيا فيها الكفاءة
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7
7 - Observater الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:15
Felecitations aux francais ...chaleureux felcitations a la france colorèe.....je suis tout a fait d accord avec le commentateur N'' 1....la france terre d aceuil...malgré les klux clan
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2
8 - مصطفى الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:21
للأسف دائما نفس الاسطوانة، الاستعمار اصبح هو الشماعة التي نعلق عليها تخلفنا مع أن المسؤولين عنه معروفون و يعيشون بيننا

لمادا لا يتحجج اليابانيون مثلا بهيروشيما وناجازاكي ؟؟
اليابان دمرتها أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية عن بكرة أبيها و حولتها الى رماد و مع دلك نهضت و استطاعت أن تبني نفسها لأنها دولة ديمقراطية تحترم الإنسان والإنسانية و تحارب الفساد والظلم
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0
9 - سناء فاسية الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:23
إلى بيتوتي فرنسا رباحت بغيتي ولا كرهتي و أما بالنسبة لتروات المغربية المسؤولين و كروش لحرام لمغاربة هم لكيسرقوهم، فرنسا غير كتبروفيتي
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10 - عصام الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:24
فرعتو لينا راسنا فرنسا فيها غي الأفارقة، فرنسا سرقات لينا الثروات، فرنسا عملات...
اولا فرنسا توفر الامكانيات وتدافع عن مواطنيها كيفما كان عرقهم. ماشي بحال شي عنصريين ما كيرضاوش بالاختلاف وفيهم غي الحسد.
كون كانت في الجينات كون كنا كنبيعو الصوارخ للصين. وافريقيا كتقدم المعانات لليابان.
ثانيا. اش من ثروات سرقات ليك فرنسا؟ الطواجن والبيض والصابون البلدي؟ بركا من التكلاخ راه سباب فشل المغرب هو الفساد.
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11 - mmm الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:24
Bravo la France de mon enfance et je suis heureux pour la France de cette victoire
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12 - راصد الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:29
يعيشون في الرفاهية و فرحتهم دائما تكتمل نحن نعيش جهنم في الحياة الدنيا ومع ذلك تمنينا أن نفرح ولو بالدور الثاني ولم يكن لنا ذلك المهم تجمعات علينا من كل الجهات.
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