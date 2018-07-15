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كُتّاب وآراء
تتويج فرنسا بكأس العالم
الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - عاجل الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:48
تتويج افريقيا السوداء بكأس العالم وليس فرنسا.
فرنسا باقية في افريقيا الى ان يبعث الله الارض ومن عليها،ومهما كلفها ذلك من ثمن،لهذا سمحت بالسود ان يحملوا القميص الفرنسي.
هذا هو مخطط الاستعمار الغربي ولن يسمحوا لأحد ان يغيره.
فرنسا باقية في افريقيا الى ان يبعث الله الارض ومن عليها،ومهما كلفها ذلك من ثمن،لهذا سمحت بالسود ان يحملوا القميص الفرنسي.
هذا هو مخطط الاستعمار الغربي ولن يسمحوا لأحد ان يغيره.
3 - مسلم الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:50
اكفس كاس العالم شهده التاريخ ليست فرنسا بل تقنيۃ الفار من ساعدها مثل ما ساعد عدۃ منتخبات للفوز بالمباريات لقد فقدنا مبادیء كرۃ القدم والرياضۃ بصفۃ عامۃ جميع الموءسسات الرياضيۃ سواء الدوليۃ او المحليۃ فاسدۃ
4 - نوفل الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:00
كم هو جميل لحظة الإحساس بالإنتصار خاصة بعد طول معاناة الكل يتوق إلى هذه اللحظة السحرية مع كثرة الإخفاقات في الحياة أتمنى لنفسي و لكم التتويج بهذا الشعور في القريب العاجل
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