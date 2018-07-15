24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2413:3817:1820:4422:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)

  2. مسيرة لدعم معتقلي الريف (5.00)

  3. متاحف مغربية لا نعرفها! (5.00)

  4. محنة مواطن (5.00)

  5. أغناج: مُعتقلو "حراك الريف" لم يستفيدوا من شروط المحاكمة العادلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تتويج فرنسا بكأس العالم

تتويج فرنسا بكأس العالم

الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:15

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Youssef الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:45
Vive la République .. Vive la France !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - عاجل الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:48
تتويج افريقيا السوداء بكأس العالم وليس فرنسا.
فرنسا باقية في افريقيا الى ان يبعث الله الارض ومن عليها،ومهما كلفها ذلك من ثمن،لهذا سمحت بالسود ان يحملوا القميص الفرنسي.
هذا هو مخطط الاستعمار الغربي ولن يسمحوا لأحد ان يغيره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - مسلم الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:50
اكفس كاس العالم شهده التاريخ ليست فرنسا بل تقنيۃ الفار من ساعدها مثل ما ساعد عدۃ منتخبات للفوز بالمباريات لقد فقدنا مبادیء كرۃ القدم والرياضۃ بصفۃ عامۃ جميع الموءسسات الرياضيۃ سواء الدوليۃ او المحليۃ فاسدۃ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - نوفل الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:00
كم هو جميل لحظة الإحساس بالإنتصار خاصة بعد طول معاناة الكل يتوق إلى هذه اللحظة السحرية مع كثرة الإخفاقات في الحياة أتمنى لنفسي و لكم التتويج بهذا الشعور في القريب العاجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.