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كُتّاب وآراء
عائلات معتقلي حراك الريف
الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - سيدي سوسان بني وليد الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:43
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في المغرب
تعليق غير لائق
-16
2 - الزايبوط الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:47
اخوكم من المغرب بغا ايفهم كيفاش المشكل في الحسيمة والمحاكمة في البيضاء واش هذا عدل حقرة دارلبيضاء قوية مافهمت والو من هذا
تعليق غير لائق
-20
3 - Chara الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:48
شوارع فرنسا مليئة بالفرح
شوارع المغرب مليئة بالحزن
يا اسفاه! !!!
شوارع المغرب مليئة بالحزن
يا اسفاه! !!!
4 - البلولي مول لكبال الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:59
السيدات الاخوات ما ربيتوش ولادكم..مع الاسف.. كنتم تريدون أن يكونوا ابطال.. يجيبوا لكم الثروة ... وينعسوا ...قاموا بأفعال إجرامية موثقة بالصوت والصورة رآها العالم كله في فيديوهات مسجلة.. بلا ما تكذبوا ... الزفزافي ترك الصحافة ودخل في الخطابات والتحريض... كلهم يستحقون الأحكام الصادرة في حقهم .. نزولا عند رغبة المغاربة اللذين أصروا على متابعتهم قضاءيا .. السيدات تكلموا على الشعب المغربي معهم .. الشعب المغربي فيه أربعين مليون .. وليس المجموعات اللي وقفت بجانبكم تحمل رايات الأمازيغ وصور الخطابي القبلية العنصرية..ولم يرفعوا العلم الوطني المغربي وشعار المملكة المغربية الله الوطن الملك... الذي يرفعه اربعين مليون..
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5 - إبراهيم الجديدة الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:02
كان عليك تنهي ولدك أدخل سوق راسو وميدروش الفوضى وهادوك رجال الأمن لي تعداو عليهم ماشي مغاربة وانتما زتوليه فيه قبل ماتوصلو لهدشي الحكم ثم الحكم
6 - مغربية وافتخر الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:04
بالله عليكم... تطالبون بسراح المعتقلين...وماذا عن قوات الامن التي تم الاعتداء عليهم علما انها هناك عاهات مستديمة..وماذا عن رشقهم ورشق السيارات التابعة لهم بالحجارة؟ وماذا عن حرق احدى القرات لرجال الامن ثم منع سيارات الاسعاف من الولوج الى الضحايا لانقاذهم... والله لو قام ملك البلاد بالاعفاء عن المعتقلين لاصبحت ابشع جريمة في حق رجال الامن ولنقل وداعا لهبة الدولة ... انشر هسبريس ولك الشكر
7 - مغربي وافتخر الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:09
عاءىلات يجنون ما زرعوا من تربية لأبنائهم من خيانة وكسل وفتنة ولا يزالون يبكون. اتمنى من محكمة الاستئناف أن تحكم بما هو قانوني دون عطف أو تخفيف كالمحكمة الابتدائية
8 - بع بع الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:15
السجن وأقصى العقوبات لمن يمس بشعرة من الإستقرار ببلدي
9 - كمال الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:20
اتمنى ان تكون الرساله قد وصلت وبوضوح الى أذان السلطه المخزنيه وحكومه الظل التي ترعاها.
اطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجن ابو غريب عكاشه سابقا امر لا مفر منه.
فالتصعيد ليس في صالحكم.فالاشياء نعرف كيف تبدأ لكن لا نعرف كيف تنتهي فاعلمو ان اراده الشعب لا تقهر .والسلام
اطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجن ابو غريب عكاشه سابقا امر لا مفر منه.
فالتصعيد ليس في صالحكم.فالاشياء نعرف كيف تبدأ لكن لا نعرف كيف تنتهي فاعلمو ان اراده الشعب لا تقهر .والسلام
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