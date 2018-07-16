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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ماراطون يحتفي بأكادير أوفلا

ماراطون يحتفي بأكادير أوفلا

الاثنين 16 يوليوز 2018 - 17:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Saad الاثنين 16 يوليوز 2018 - 17:47
مبادرة جد حسنة، افكار بصيطة بامكانها ان تغير امور كتريرة، المهم العمل على ارض الواقع، في انتضار مشاهدت تغطيت القنات المغربية للحدت.
شكرا هسبريس.
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