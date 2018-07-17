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كُتّاب وآراء
مرصد أوكايمدن الفلكي
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 09:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ساكن تحتهم بقليل الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 09:45
بما انني ازاول مهنة التزفيت فعمل الزفت خاطى بالتمام لم ينتهي في منتهاه وحتى السطح كان عليه ان يكون له حواشي او كروتير وبيفيسي لنزول المياه وليس سطح سانبل ينزل عليه من الاطراف كما تلاحظون الحاىط من الاسفل انتفخ من شدة المياه التي تنزل عليه وحتى عمل الزفت رغم لونه غرانيلي لمعلم اللي خدموا مازال خاصوا ادوز في سطاج رغم هذا كله يبقى المشروع والقييمين عليه يشرف ومزيدا من العلم والعمل لنرتقي رغم الصعاب شكرا للجريدة والشكر موصول لجميع المغاربة الذين يحبون المجد
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