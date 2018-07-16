24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. نتحدث عن الحداثة.. ولكن عن أي حداثة؟ (5.00)

  2. مكاسب وتراجعات في الدستور (5.00)

  3. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

  4. هل تخطط "الجماعة والبيجيدي" لإنشاء حزب إسلامي في إسبانيا؟ (5.00)

  5. سيدة تضع مولودا في رحلة "لارام" نحو مونتريال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عن لوبيات الشواطئ

عن لوبيات الشواطئ

الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mouhajir الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:28
oui partout au Maroc sur terre sur mer
la plage ;les rues dans toute les villes sont occupés par des gents soit disant qu'ils loue les rues ou les plages
loubiat;loubiat il y a que ça au Maroc

mouhajir
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - مواطن غيور . باقي الهواء بيعوه الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:32
باش تعرف المغربي ما يسوى ولا فلس، كتخرج كتلقى الكارديان كتمشي البحر كيخرج ليك مول الباراسول، كتمشي للسوق كيخرج ليك الطلاب، كتمشي للغابة كيكريسيك الشفار، كتمشي عند المستشفى كيكريسيك الطبيب ، كتمشي و كتمشي....
أحسن بلاصة ما تصدع راسك تبقى في الدار كيكريسيك مول الكرا و مول الضو ومول الما و الانترنيت و التلفون.
إدن أحسن حاجة تديرها و لا بلاش بلا منكولها ليكم.
العفو كولو آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - كريم الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:32
لم يعد للمواطن المغربي أي حق في هذا الوطن ما عدا الهواء الذي يتنفسه ولربما حتى الهواء سيباع للمواطن يوما ما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - عادل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:35
أحيي هذه البرلمانية المحترمة، من جهة أخرى أرى أن المواطن يستحق كل هذا الاحتقار و الإذلال من طرف المسؤولين والمشرفين لأنه مهما فعلوا فيه لا يحرك ساكنا، (غلاء، بطالة،فقر، امراض،اذلال،.........)
انا لا أعرف و مصدوم من هذا الإذلال و الاحتقار الذي يعيشه المغربي، ربما غدا سيطلبون منه دفع فاتورة الهواء الذي يستنشقه و سيمتثل للأمر ببتسامة عريضة، وباااااااااااااز على شعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - من المانيا الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:41
شكرًا على هذه الجرأة في طرح هذا السؤال و إعطاء الجواب في نفس الوقت : المواطن المغربي الحقيقي هو التي تعطيه الدولة أو تيسر له الاراضي ليبني فيها الفيلا على البحر اما اشباح المواطنين المغاربة بالكاد توفر لهم الدولة مظلة ب ٢٠ درهم
تحترق تحتها مع ابنائه وسط ساندويشات الطون و الحرور
هههه !!! مي يا مي !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - مواطنة الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:41
مع الاسف كلامها صحيح. نأخذ مثلا الواجهة البحرية للربلط ونواحيها. اغلب الناس يتوجهون لشواطى تمارة (الهرهورة سيدي العابد بتي فال دور الصخيرات) كل الشواطئ هنا يتحكم فيها لوبيات خطيرة بمجرد ماتقف بسيارتك تجد اشخاصا غرباء يفرضون عليك امكنة الوقوف وبخمسة دراهم او عشرة للسيارة .زد عليها يفرضون عليك كراسي وطاولة ومظلة شمسية يملؤون بهم كل الامكنة وإن رفضت ماعليك سوى مغادرة البحر.. هذا يعني اننا الآن ندفع ثمن كل شيء من حقنا في الأماكن العامة ..وقريبا سنؤدي ثمن الهواء الذي نتنفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - Kamal Deutschland الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:56
المغرب بلاد السيبة والأنانية واللاأخلاق، لارحمة ولاشفقة في هادوك الناس حيت عارفين أصلا مكاين لاقانون ولاعدل. قطاع الطرق أينما حللت وٱرتحلت،فينما تمشي خصك تخلص. هذا مشكل ديال وزارة الداخلية، خص البوليس يدوروا ويراقبوا هاذ المجرمين. الشاطئ ديالنا كاملين باشمن حق إكروه أصلا. والغالبيه غير غامق عليه. ياتاخد من عندوا باراسول ياتحيد من تم.غير المجرمين و ألخبثا حاطين تمة.تهدر إبغ إضارب معاك.السيارة 10dh الى هدرتي إشرطها ليك بمسمار وقول ليك ببساطة مشي أنا.دب كل درب تلق فيه واحد لابس جيلي صفر أواقف،غير توقف إوقف عليك أتهدر مشكل . والله بلاد السيبة والخبثا. معرفناش أش خص نديروا معاهم والله. يعني مستحيل المواطن العادي إمش للبحر يوميا مع ولادوا، خاصك ميزانية. باراسول ب 20dh أضعف الإيمان وكل كرسي 5-10dh والسيارة 10dh.إوا حسب 280dh السيارة في شهر و40dh لنهار، minimum parasol 1200dh في الشهر.ميمكنش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - ghandi الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:11
ما بقيت فهم والو فهذ البلاد فيما مشتي تلقى غير لخواض وشفرة دابا ولينا تنشفو الدولة تتشفر المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - samir الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:28
شعب يستحق كل ما يحصل له حيت نهار خرجو الناس يهدروا على حقهم كلشي كان ضدهم و الان مصيرهم المؤبد.المهم حنا سرنا ما يقع لنا و السلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.