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كُتّاب وآراء
عن لوبيات الشواطئ
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - mouhajir الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:28
oui partout au Maroc sur terre sur mer
la plage ;les rues dans toute les villes sont occupés par des gents soit disant qu'ils loue les rues ou les plages
loubiat;loubiat il y a que ça au Maroc
mouhajir
la plage ;les rues dans toute les villes sont occupés par des gents soit disant qu'ils loue les rues ou les plages
loubiat;loubiat il y a que ça au Maroc
mouhajir
2 - مواطن غيور . باقي الهواء بيعوه الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:32
باش تعرف المغربي ما يسوى ولا فلس، كتخرج كتلقى الكارديان كتمشي البحر كيخرج ليك مول الباراسول، كتمشي للسوق كيخرج ليك الطلاب، كتمشي للغابة كيكريسيك الشفار، كتمشي عند المستشفى كيكريسيك الطبيب ، كتمشي و كتمشي....
أحسن بلاصة ما تصدع راسك تبقى في الدار كيكريسيك مول الكرا و مول الضو ومول الما و الانترنيت و التلفون.
إدن أحسن حاجة تديرها و لا بلاش بلا منكولها ليكم.
العفو كولو آمين
أحسن بلاصة ما تصدع راسك تبقى في الدار كيكريسيك مول الكرا و مول الضو ومول الما و الانترنيت و التلفون.
إدن أحسن حاجة تديرها و لا بلاش بلا منكولها ليكم.
العفو كولو آمين
3 - كريم الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:32
لم يعد للمواطن المغربي أي حق في هذا الوطن ما عدا الهواء الذي يتنفسه ولربما حتى الهواء سيباع للمواطن يوما ما
4 - عادل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:35
أحيي هذه البرلمانية المحترمة، من جهة أخرى أرى أن المواطن يستحق كل هذا الاحتقار و الإذلال من طرف المسؤولين والمشرفين لأنه مهما فعلوا فيه لا يحرك ساكنا، (غلاء، بطالة،فقر، امراض،اذلال،.........)
انا لا أعرف و مصدوم من هذا الإذلال و الاحتقار الذي يعيشه المغربي، ربما غدا سيطلبون منه دفع فاتورة الهواء الذي يستنشقه و سيمتثل للأمر ببتسامة عريضة، وباااااااااااااز على شعب
انا لا أعرف و مصدوم من هذا الإذلال و الاحتقار الذي يعيشه المغربي، ربما غدا سيطلبون منه دفع فاتورة الهواء الذي يستنشقه و سيمتثل للأمر ببتسامة عريضة، وباااااااااااااز على شعب
5 - من المانيا الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:41
شكرًا على هذه الجرأة في طرح هذا السؤال و إعطاء الجواب في نفس الوقت : المواطن المغربي الحقيقي هو التي تعطيه الدولة أو تيسر له الاراضي ليبني فيها الفيلا على البحر اما اشباح المواطنين المغاربة بالكاد توفر لهم الدولة مظلة ب ٢٠ درهم
تحترق تحتها مع ابنائه وسط ساندويشات الطون و الحرور
هههه !!! مي يا مي !!!!
تحترق تحتها مع ابنائه وسط ساندويشات الطون و الحرور
هههه !!! مي يا مي !!!!
6 - مواطنة الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:41
مع الاسف كلامها صحيح. نأخذ مثلا الواجهة البحرية للربلط ونواحيها. اغلب الناس يتوجهون لشواطى تمارة (الهرهورة سيدي العابد بتي فال دور الصخيرات) كل الشواطئ هنا يتحكم فيها لوبيات خطيرة بمجرد ماتقف بسيارتك تجد اشخاصا غرباء يفرضون عليك امكنة الوقوف وبخمسة دراهم او عشرة للسيارة .زد عليها يفرضون عليك كراسي وطاولة ومظلة شمسية يملؤون بهم كل الامكنة وإن رفضت ماعليك سوى مغادرة البحر.. هذا يعني اننا الآن ندفع ثمن كل شيء من حقنا في الأماكن العامة ..وقريبا سنؤدي ثمن الهواء الذي نتنفسه
7 - Kamal Deutschland الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:56
المغرب بلاد السيبة والأنانية واللاأخلاق، لارحمة ولاشفقة في هادوك الناس حيت عارفين أصلا مكاين لاقانون ولاعدل. قطاع الطرق أينما حللت وٱرتحلت،فينما تمشي خصك تخلص. هذا مشكل ديال وزارة الداخلية، خص البوليس يدوروا ويراقبوا هاذ المجرمين. الشاطئ ديالنا كاملين باشمن حق إكروه أصلا. والغالبيه غير غامق عليه. ياتاخد من عندوا باراسول ياتحيد من تم.غير المجرمين و ألخبثا حاطين تمة.تهدر إبغ إضارب معاك.السيارة 10dh الى هدرتي إشرطها ليك بمسمار وقول ليك ببساطة مشي أنا.دب كل درب تلق فيه واحد لابس جيلي صفر أواقف،غير توقف إوقف عليك أتهدر مشكل . والله بلاد السيبة والخبثا. معرفناش أش خص نديروا معاهم والله. يعني مستحيل المواطن العادي إمش للبحر يوميا مع ولادوا، خاصك ميزانية. باراسول ب 20dh أضعف الإيمان وكل كرسي 5-10dh والسيارة 10dh.إوا حسب 280dh السيارة في شهر و40dh لنهار، minimum parasol 1200dh في الشهر.ميمكنش.
8 - ghandi الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:11
ما بقيت فهم والو فهذ البلاد فيما مشتي تلقى غير لخواض وشفرة دابا ولينا تنشفو الدولة تتشفر المواطن
9 - samir الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:28
شعب يستحق كل ما يحصل له حيت نهار خرجو الناس يهدروا على حقهم كلشي كان ضدهم و الان مصيرهم المؤبد.المهم حنا سرنا ما يقع لنا و السلام.
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