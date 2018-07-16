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كُتّاب وآراء
احتفال بأحسن صوت قرآني
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - Netherlands الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:17
شكرا هسبريس والسؤال دائما ما يطرح نفسه! !!! لماذا لا يستقبل هذا الشاب الحافظ لكتاب الله عز وجل إستقبالا كما يستقبل أهل الفحش والحرام؟ ؟؟؟؟؟
2 - كريمة الاجراوي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:30
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يحفظكم ويوفقكم انت وامثالك فخر لنا
4 - نور الانوار الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:33
كنتمنى ليك التوفيق أو نسمعوك في أكبر المساجد إنشاء الله
5 - عطور الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:51
الصوت الحسن يجعل المسلم يتفاعل مع الخطاب الإلاهي ويتجاوب مع أوامره ونواهيه ليعيش حياة سعيدة ملؤها الرضى على النفس والتشبت بقيم الإسلام والتي هي خلاص البشرية والتي تعانيه الآن من شذوذ جنسي ومخدرات بجميع أشكالها والإلحاد والجهر بالزندقة واعتبارها حرية شخصية بينما حقيقتها انبهار أعمى لسلبيات الحضارة وليس لإيجابياتها.
6 - ابو جعفر الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:00
كثر الله من امثالك ، وحفظك بما حفظ به السبع المثاني والقرآن العظيم.
7 - كريم الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:22
و الله إنه لشيء مفرح أن مزال هناك متشبتين بدينك يا رب رغم أن بلدنا راحت في الست داهية يا رب إهدينا لطريقك المستقم و بدورنا سنقاوم النفس الأمارة بالسوء.
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