24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. نتحدث عن الحداثة.. ولكن عن أي حداثة؟ (5.00)

  2. مكاسب وتراجعات في الدستور (5.00)

  3. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

  4. هل تخطط "الجماعة والبيجيدي" لإنشاء حزب إسلامي في إسبانيا؟ (5.00)

  5. سيدة تضع مولودا في رحلة "لارام" نحو مونتريال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفال بأحسن صوت قرآني

احتفال بأحسن صوت قرآني

الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:01

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Netherlands الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:17
شكرا هسبريس والسؤال دائما ما يطرح نفسه! !!! لماذا لا يستقبل هذا الشاب الحافظ لكتاب الله عز وجل إستقبالا كما يستقبل أهل الفحش والحرام؟ ؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - كريمة الاجراوي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:30
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يحفظكم ويوفقكم انت وامثالك فخر لنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - عصام الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:30
هذا ما يثلج الصدر تبارك الله ما شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - نور الانوار الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:33
كنتمنى ليك التوفيق أو نسمعوك في أكبر المساجد إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - عطور الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:51
الصوت الحسن يجعل المسلم يتفاعل مع الخطاب الإلاهي ويتجاوب مع أوامره ونواهيه ليعيش حياة سعيدة ملؤها الرضى على النفس والتشبت بقيم الإسلام والتي هي خلاص البشرية والتي تعانيه الآن من شذوذ جنسي ومخدرات بجميع أشكالها والإلحاد والجهر بالزندقة واعتبارها حرية شخصية بينما حقيقتها انبهار أعمى لسلبيات الحضارة وليس لإيجابياتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - ابو جعفر الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:00
كثر الله من امثالك ، وحفظك بما حفظ به السبع المثاني والقرآن العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - كريم الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:22
و الله إنه لشيء مفرح أن مزال هناك متشبتين بدينك يا رب رغم أن بلدنا راحت في الست داهية يا رب إهدينا لطريقك المستقم و بدورنا سنقاوم النفس الأمارة بالسوء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.