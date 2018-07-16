24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/07/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- وجهة "ليكورج" السياحية بخدمات ضعيفة ورؤية متذبذبة في تنغير
- الأشعري: بنكيران عطّل تنزيل الدستور .. و"اتحاد الكتاب" بلا معنى
- الطاحونة الكبرى...
- الروبوتيك والمستقبل
- من أجل إنصاف عاملات الفراولة المغربيات
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
هل تخطط "الجماعة والبيجيدي" لإنشاء حزب إسلامي في إسبانيا؟ (5.00)
- نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية - (174)
- بروكسل تحتضن جولة "إنقاذ" اتفاق الصيد البحري وسط ترقب أوروبي - (82)
- مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا - (77)
- مشاهد من مسيرة الريف بالرباط .. "سجن الشعب" و"نعوش الشهداء" - (59)
- بنعتيق يوصي "شباب الجالية" بمساندة الوطن الأمّ في أوراش التنمية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرهم وحملة المقاطعة
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - خالد.ف الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:21
الجمعيات و الأحزاب بشتى ألوانها و النقابات ...كلها تدور حول فلك الدولة لا فرق بينهم ! لم يشهد التاريخ المغربي المعاصر مصداقية أكثر من المقاطعة ! متى كانوا يعيرون اهتماما للمواطنين !؟
2 - فرناس الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:25
أطنبت السيدة في الكلام و لم تقل شيء ،و حاولت ان افهم ماذا تقول ،ولَم افهم شيء .الكلمة التي سمعت ترددها عدة مرات هي : المقاطعة و المقاطعون هذا هو
ما يصطلح عليه ب لغة الخشب صاحبها يتكلم كثيرا ولا يقول شيء .الكلام من اجل الكلام ليس الا و لتقول :نحن هنا .والله العظيم لم اسمع بهاذه
السيدة كمسءولة في الحكومة لكثرتهم .
ما يصطلح عليه ب لغة الخشب صاحبها يتكلم كثيرا ولا يقول شيء .الكلام من اجل الكلام ليس الا و لتقول :نحن هنا .والله العظيم لم اسمع بهاذه
السيدة كمسءولة في الحكومة لكثرتهم .
3 - kaddour الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:27
اکبر ریع هو الدعم المال السایب الجمعیات مثل العزری فی مال ابوه لا محاسبه ولا مراقبه ولاهی تنفع بمنفعه اسالنا نحن مرضی السرطان لاجمعیه فیها منفعه الا لانفسهم هذا ریع وتشتیت المال العام لوکان مالکم الخاص لن تمدوهم ولو بدرهم واحد السیده الوزیره
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3