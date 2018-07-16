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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الدرهم وحملة المقاطعة

الدرهم وحملة المقاطعة

الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد.ف الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:21
الجمعيات و الأحزاب بشتى ألوانها و النقابات ...كلها تدور حول فلك الدولة لا فرق بينهم ! لم يشهد التاريخ المغربي المعاصر مصداقية أكثر من المقاطعة ! متى كانوا يعيرون اهتماما للمواطنين !؟
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2 - فرناس الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:25
أطنبت السيدة في الكلام و لم تقل شيء ،و حاولت ان افهم ماذا تقول ،ولَم افهم شيء .الكلمة التي سمعت ترددها عدة مرات هي : المقاطعة و المقاطعون هذا هو

ما يصطلح عليه ب لغة الخشب صاحبها يتكلم كثيرا ولا يقول شيء .الكلام من اجل الكلام ليس الا و لتقول :نحن هنا .والله العظيم لم اسمع بهاذه


السيدة كمسءولة في الحكومة لكثرتهم .
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3 - kaddour الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:27
اکبر ریع هو الدعم المال السایب الجمعیات مثل العزری فی مال ابوه لا محاسبه ولا مراقبه ولاهی تنفع بمنفعه اسالنا نحن مرضی السرطان لاجمعیه فیها منفعه الا لانفسهم هذا ریع وتشتیت المال العام لوکان مالکم الخاص لن تمدوهم ولو بدرهم واحد السیده الوزیره
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