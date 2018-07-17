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كُتّاب وآراء
بوانو وبلافريج والمعاشات
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 20:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - مصطفى مشكور الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 20:52
أسي بوانو راه كاينين أشخاص في وضعية إعاقة و ما لقيينش حتى درهم باش يعيشو
2 - الريع ااحقيقي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 20:53
جندي وموظف يعمل 30 سنة ويحصل على 1500درهم تقاعد. وبرلماني. ووزير يعمل الحلقة خمس سنوات يحصل على 6مليون شهريا تقاعد من أمول الشعب والله حرام شرعا وغير قانونية.
3 - أستاذ متعاقد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 20:55
كيفاش برلماني عندو التقاعد ديالو و المعاش ديالو و الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد حالياً ماضامنش راسو أصلاً واش يبقا فخدمتو حتا يوصل التقاعد باش يشدو، الحاصول دوزوا بخير
4 - لا ثم لا ولا والف لا . الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:04
لالتقاعد البرلمانيين . انه تكليف وليس بوظيفة . ولو حتى يبلغ البرلماني 65 سنة . ايعقل ان يكون تقاعد لخدمة او تكليف لرجل كلف بخدمة واجر شهري لا يقل عن 40 او 50 او 60 او 70 الف درهم شهريا حسب المستويات في الوزارة لمدة 5 سنوات !!!!
5 - عباس فرناس الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:13
ما صرح به السيد الناءىب بلافريج هو عين الصواب ومتفق معه في طرحه : ان مهمة الناءىب ليست مهنة بل تكليف اختياري و تطوعي حتى يخرج بتقاعدً فهو يدخل في اقتصاد الريع الذي ينزف أموال الشعب .هاكذا يكون الناءىب الذي يريد التقدم لبلاده وليس هو التكالب على أموال الشعب .
6 - brahim الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:16
J'appelle tous les marocains à boycotter les partis politiques (associations d’intérêts privés) qui ont participé à l'élaboration de cette scandaleuse loi
7 - المحجوب الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:16
بوانو قال بان هناك نواب في وضعية صعبة .اذن لنقم باحصاءهم والتاكد من انهم فعلا لا يملكون شيئا لمنحهم معاشات . واما ان اغلبية او تقريبا جل البرلمانيين اغنياء واصحاب كريمات ولهم الخير والخمير ونضيف اليهم معاشات لا تمنحها دول عظمى لبرلمانييها وتعتبرها ليست مهنة بل مهمة محددة في المكان والزمان . لا ننس ان هناك نساء لسفراء وضباط الجيش ووزراء سابقين يتقاضون بعض وفاة ازواجهم نفس الاجرة التي كانا يتقاضاها ازواجهم وهم في مهمتهم اي لم يتم خصم منها اي فرنك وذلك بخلق "فصل فريد" لهن .علما ان العديد من الازواج تركوا اراضي شاسعة وشقق وفيلات وكريمات ورغم ذلك تقوم النساء ارامل الشخصيات المتوفاة ويقمن باجراءات ادارية تدخل فيها "باك صاحبي" لجعلهن ارملات فقيرات . وهذا يجب ايضا على السيد جطو ان يفتحصه مع نساء سفراء وولاة وضباط الجيش ووزراء
8 - Amine الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:17
باين ليا ان العديد منهم ناشط و متحمس و سعيد و منفعل على عكس الاوقات لي كايناقشوا فيها القضايا دالشعب. بشاخ يا لفلوس اش كايديرو
هه قاليك هاداك خونا لا يستقيم مع القانون، زعما راكم تما باش تعدلو هاد القانون ام لا.
هه قاليك هاداك خونا لا يستقيم مع القانون، زعما راكم تما باش تعدلو هاد القانون ام لا.
9 - atis الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:30
دابا كيفاش اجير يخدم حياتو كاملة و ياخد على الاكتر 4200 درهم من صندوق الضمان الاجتماعي يعني على كتر من 30 عام ديال الخدمة . او برلماني ياخد تقاعد مريح على 5 سنوات .كال ليك بوانو كاين حالات اجتماعية ديال رؤساء احزاب . اوا لنفترض انه كاين حالات اجتماعية (وخا هي مستحيلة في المغرب لان اخر عضو جماعي اول حاجة تيدير هي تيضمن مستقبلو اما البرلمانيين فراهم تيضمنو رأسهم او خمس اجيال ديال الخلف ديالهم ضد الفقر) راه خاص الاحزاب ديالهم هي تكلف بيهم ماشي الشعب المغربي .
10 - hassan الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:31
اذا لم يلغى تقاعد البرلمانيين ففي الانتخابات القادمة فانتظروا مقاطعة لم يرى العالم مثلها من قبل
11 - مواطن ريفي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:32
الصالح العام سي لوزير هو البرلماني يتمتع لمدة 5 سنوات براتب يتعدى 3مليون سم مع الجولات الخارجية والفنادق الفخمة وبالتالي يتمتع براتب التقاعد على مدة 5 سنوات فقطق الموضف المسكين يعمل لمدة 40 سنة ويبقى راتبه لا يكفي للعيش ولو لنصف الشهر
12 - maghribi moghtaribe (2) الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:38
suite...Franchement, à quoi sert ce parlement marocain dans un Etat où tout est octroyé par le Monarque? un parlementaire qui va passer 5 années à somnoler pour ensuite finir avec une retraite, non mérité, bien meilleur que celle d’un Prof, d’un infirmier(re) , d’un soldat, d’un fonctionnaire, d’un ouvrier et j’en passe…qui ont passés des dizaines d’années à s’user pour finir pauvre! Où elle est cette justice qui est le socle de votre idéologie Islamique ?Mais rassurez vous, politiques de tout bord dans ce pays; sans justice, point de développement. Nos filles continuerons à se prostituer, nos enfants feront les repas des poissons dans la mer, ou, au mieux, finiront déraciner chez nos voisins du nord ; qui attendent la moindre occasion pour nous mettre à mal de ce que nous sommes (musulmans) et qui nous sommes.Vous faites pitié, j'avoue
13 - مواطن ريفي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:40
سيأتي يوم إن شاء الله الذي يقاطع فيه الشعب المغربي الانتخابات خاصة البرلمانية.
14 - rahim الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:56
الباجدة تجار الدين خيبوا ظن المغاربة فيهم....اكفس حكومة خيبت ظن المغاربة هي حكومة بنزيدان . ...
15 - joker الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:57
أتمنى ان يصبح بلافريج رإيس للحكومة في المستقبل العاجل هو الوحيد لكنسمع من ما يريده حقا الشعب
16 - ابن الوطن الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:58
أفضل سياسي في الساحة السياسية حاليا هو السيد بلافريج
17 - Abou majd الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:59
هذا بونو خاصو يقولنا بصراحة من اين تلقى التعليمات والاوامر هو وحزبه وحكومته اي الجهة التي تقف ضد المطالب الشعبية المشروعة قانونا وعقلا هذه ليست موفقا سياسيا قد يخضع للسياقات وانما هي مسالة قانونية يجب تقويمها هل البرلمان اصبح مهنة طبعا لا
اما من يوجدون في وضعية صعبة من البرلمانيين القدامى فهم مثل كافة المواطنين في وضعي صعبة وما أكثرهم يجب على الحكومة ان تجد لهم حلولا قانونية تليق بهم
واما الحاليون فمن اراد التقاعد ان لم يكن له تقاعد في مهنته الرئيسية فعليه التوجه للقطاع الخاص الذي يقدم عروضا في هذا الخصوص
انا لا أرى المسالة الا انها فقط وقوفا متعنثا في وجه كل ما يدعو اليه الشعب من اصلاح والرسالة واضحة تماما اي اصلاح طالب به الشعب مرفوض وان دلت عليه الف حجة ودليل
اما من يوجدون في وضعية صعبة من البرلمانيين القدامى فهم مثل كافة المواطنين في وضعي صعبة وما أكثرهم يجب على الحكومة ان تجد لهم حلولا قانونية تليق بهم
واما الحاليون فمن اراد التقاعد ان لم يكن له تقاعد في مهنته الرئيسية فعليه التوجه للقطاع الخاص الذي يقدم عروضا في هذا الخصوص
انا لا أرى المسالة الا انها فقط وقوفا متعنثا في وجه كل ما يدعو اليه الشعب من اصلاح والرسالة واضحة تماما اي اصلاح طالب به الشعب مرفوض وان دلت عليه الف حجة ودليل
18 - streap tease الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:00
الناءب البرلماني عن حزب الاستقلال قال فاحدى تدخلاته انه المه الوضع الصعب الدي يعيشه بعض البرلمانيين السابقين الى حد انهم مساكن اضطروا لاخراج ابناءهم من التعليم الخصوصي وسجلوهم فالتعليم العمومي ! بالله عليكم واش هد السيد متيضحكش على لمغاربة ?
19 - mohamed الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:04
آسي بونوا ان تتكلم عن حالات اجتماعية لبعض النواب هذا جميل ؟ولكن هذا الخطاب لم نسمعه عندما اغلقت لاسمير ولا مناجم اجرادة ولا معامل البلاستيك والاءحة طويلة......
اذن خطابكم ليس منطقي ولا واقعي وكفى لقد عرفناكم على حقيقتكم.
اذن خطابكم ليس منطقي ولا واقعي وكفى لقد عرفناكم على حقيقتكم.
20 - عبده الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:05
برافو بلافريج برافو وهبي...كلامكما عين العقل ومنطقي....عكس هاد بوانو ومضيان الذين يدافعان عن الريع والفساد...عمل البرلماني عمل تطوعي يدوم لمدة 5 سنوات بأجر شهري مبالغ فيه ...وعندما تنتهي هذه المهمة التطوعية عليه أن يعود إلى مهنته السابقة أو يبحث عن مهنة تناسبه....من قبل بهذه الوضعية عليه أن يرشح نفسه للبرلمان...ومن كان يبحث عن الريع...فعليه أن يلوث هذه المهمة.....
21 - رشيد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:06
لا لتعاقد البرلمانيين
نعم لادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
والسلام.
نعم لادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
والسلام.
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