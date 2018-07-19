24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/07/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:42
|06:26
|13:39
|17:19
|20:42
|22:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- الإيركام رمى الأمازيغية في الحفرة، فكيف ننقذها؟
- الهوية الثقافية والحداثة
- مَقَالَةٌ فِي فَلْسَفَةِ السَّفْسَطَة.الوَهْمُ الكَبِيرُ أَوَ هِيَ لُعْبَةُ الشَّيْطَانِ؟
- قطاع غزة المنهك بفلسطين يواجه ويلات الحروب والفقر والحصار
- الإرادة تنتصر على الشلل
البوليساريو تفضح حكام الجزائر .. الانفصال يشكر "داعمي الاستقلال" (5.00)
"الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)
الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)
هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)
- مغاربة يطلقون حملة ساخرة "عاونو النواب الفقراء" - (99)
- أحلام فائزين مغاربة بقرعة "الهجرة الأمريكية" تتحول إلى كوابيس - (98)
- استخراج الغاز الطبيعي ضواحي القنيطرة يثير اهتمام "البنك الأوروبي" - (92)
- البوليساريو تفضح حكام الجزائر .. الانفصال يشكر "داعمي الاستقلال" - (73)
- تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030" - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهدي .. مبدع جداريات
الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:55