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كُتّاب وآراء
حقيقة زواج "مثليتين" بوجدة
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 21:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - med الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:07
سبحان الله العظيم. نحن نعيش في زمن الغرائب و العجائب. الحرية الشخصية لها شروط و حدود و هؤلاء ليس ذنبهم ولكن ذنب الآباء و الأولياء. نسأل الله السلامة و اللطف
2 - مومو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:08
متابعة ناشري الصور ﻻ جدوى منها حتى ان نصبت محامي فالصور غنية عن أي تعليق تخسرين القضية زائد أتعاب اادعوة . اضن انه عند علم العائلة بما قامتا به تنكروا لﻻفعالهم بدعوى انهم كانوا يمزحون . إنها عﻻمة ااساعة
3 - يوحنا المعمدان الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:10
هنا يتبادر السؤال الى دهني
كيف ستستمر البشرية ؟ هل من الممكن ان يبقى الانسان بعدما اصبح الرجل مع الرجل و المراة مع المراة ؟
اش خلاها سطالين فالقبسات
" باش غتمشي البشرية بالمتلية "
كيف ستستمر البشرية ؟ هل من الممكن ان يبقى الانسان بعدما اصبح الرجل مع الرجل و المراة مع المراة ؟
اش خلاها سطالين فالقبسات
" باش غتمشي البشرية بالمتلية "
4 - مواطن الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:12
هذا شذوذ ثقافي واجتماعي وتربوي .. يتفاقم يوما بعد يوم . الاسوياء نفسيا وعاطفيا ينقرضون .. هذه هي نتائج التربية ''المعاصرة'' .. الابوان معا غائبان تربويا .. وحتى ماديا وعمليا ..... انتظروا الافظع . اما من يحاولون او يدعون الى ''فهم'' دوافع او 'تعبيرات'' لهؤلاء غير ذلك .. و''تفهم'' تلك الظواهر الغريبة والشاذة .. فانما يزيدونهم تشجيعا .
5 - الوجدية الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:18
او شنو تقولي ف الكتابة لي ف الحلوة مكتوب خطوبة سعيدة جاد وسهام. او نتي معروفة بالميول الجنسي حيت لبنات لي فالجامعة كاملين كيعرفوك.وصور لي كيوضحو كولشي.
6 - سوسو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:19
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لايمر يوم حتى تسمع أخبار تنسيك وقاحة سابقتها الله يدينا فالضو مبقا ميعجب
7 - Omar de Malaga الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:19
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته.
هذه مجرد إشاعات باطلة. الناس بقات بلا شغل مقابلين فايسبوك وانتهاك حرمات الناس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. بلادنا لا تسمح بهذا الزواج المثلي الذي لا علاقة له بالقيم والشريعة والدين والثقافة المغربية.
اتقوا ربكم في عرض الناس
هذه مجرد إشاعات باطلة. الناس بقات بلا شغل مقابلين فايسبوك وانتهاك حرمات الناس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. بلادنا لا تسمح بهذا الزواج المثلي الذي لا علاقة له بالقيم والشريعة والدين والثقافة المغربية.
اتقوا ربكم في عرض الناس
تعليق غير لائق
-12
8 - ابن سوس المغربي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:20
لقد فضحتي نفسك و تدافعين عن علاقة محرمة شرعاً و طبيعياً و تبين ان كل صورك حقيقة تبين انك مثلية تشرعين ما حرم الله و طبيعة الخالق فا شوهتي صورة شعب بكامله في دولة شعبها مسلم محافظ
9 - Css الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:22
ماذا تقولين عن القبلات الساخنة بينكما وفيديو تركيب الخاتم أظن أنك أردت تحقيق البوز فوجدت نفسك في باب جهنم
10 - مغربية صحراوية بكل فخر الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:22
سماتهم في وجوههم و طريقة الكلام يااااا سلام كريتو المقهى و عارفين آش بغيتو ديرو منين تفرشات القضية كنتو غير ضاحكين و باااااز الشعب المغربي ممكلخش كلشي باين الله يصلح الحال
11 - مهاجر الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:22
روحي روحي يا وجدة بالسلامة مشيتي في كروسة الليل
12 - من المغرب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:23
السؤال هل نطبق الشريعه في المغرب لا.هل المساجد ممتلءة في صلاة الفجر لا.لفقيه تلقاه يصلي وحده هو اصلا جاي على الخلصة مكرهش ينعس.اذن كل واحد حر ومن اراد ان يصلح شيءا يبدء ببيته.
13 - جواد ابو شهد وعمران الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:24
اللهم لا تبتلينا في اولادنا ولا ترينا فيهم مكروه وبارك لنا في اعمارهم وارزقهم واجعلهم لنا ذرية صالحة يا رب
14 - الوجدي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:24
من الْيَوْمَ و صاعدا لن اترك زوجتي تذهب الى الحمام هذا زهير ماشي فاطمة الزهراء
قالت ماتفهمش مع وجادة . نهاري مازال مسمعكش
قالت ماتفهمش مع وجادة . نهاري مازال مسمعكش
15 - التقدم بعيد على المتخلفين الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:33
مجتمع متخلف مهما كان نوع السلوك فهو ينتمي إلى نمط متخلف لأنه لا ينمي الفكر أو الثقافة او العلم او التربية فالمتخلفون يحاولون أن يقلدوا الأروبيين لكن ذلك صعب علينا لأننا لم نبدأ بالفكر العلمي والصناعي كما حدث في أوروبا وأمريكا وأسيا بل نستهلك التفاهات
16 - مروكي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:36
لا دخان بدون نار هده نتيجة الثقافة الدخيلة علينا في وسط شبابنا وترك الحرية للمراهقين و عدم مراقبتهم . تحصيل حاصل
17 - مراقب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:50
هادي كلشي مستعد للادانة ديالها وفاطمة النجار اللي حصلوها متلبسة في البحر كيدافعوا عليها. هاد وساءط التواصل الاجتماعي خاصها اعباد الله قوانبن تنظمها . باش اللي تعدى الحدود ديالو يتعاقب
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