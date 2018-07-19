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كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة والشباب
الخميس 19 يوليوز 2018 - 09:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - الوطنية الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:05
الشباب الحامل للشهادات والمتميزون همشتهم وقتلت فيهم روح المبادرة والبحث العلمي الذي جاءوا من اجله
2 - boui الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:15
ا ي شئ مفيد للشباب تسارعون باجتهاداتكم الخبيثة لرفضه مثلا: اعلان المباريات كل ركن من المغرب يعلن ويشترط حسب هواه , ان تختار الشعبة التي تريد في الباكالوريا لا يمكن في المغرب فقط ,ان تسافر من زاكورة او تزنيت لاجتياز مبارة كان بالامكان للدولة ان تنظمها بكل شروطها وحراستها مثل الباك , وتتفادى كل ركن او كل منطقة تنظم وتشترط حسب هواها. طلب العلم فيه عراقيل من كل جانب في الادارة في التنظيم في الحضور ناهيكك عن الاستاذ الجامعي وشروطه.
3 - aziz الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:16
عن اي شباب تتحدث ياشييخ.ان كنت تقصد الشباب المغربي فانكم دمرتموه وقتلتم فيه حب الوطن فاصبح فريسة الحيتان في البحر والانتحار في البر.كفى من تسويق الكلام الوردي العفن فانكم والله ثم والله لتحاسبون عند الله على كل كلمة وسنقتص منكم.كفى من لنفاق ومحاولة تسويق الوهم.
4 - didi الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:25
يا رئيس الحكومة لم نرى منكم الا الخطابات ومشاريع كثيرة في ادراج مكاتبكم اما على ارض الواقع الله يجيب
5 - الميلودي الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:36
يا سبحان الله، عبر سنين عديدة عايشت و شاهدت العديد من رؤساء الحكومات و الوزراء في بلدنا و اغلبهم ان لم اقل جلهم كانو فاسدين ولكن كانت لديهم شخصية و حنكة لاباس بها اما رئيس الحكومة الحالي وكأنه مسؤول حكومي من الدرجة الرابعة او الخامسة خاصة عندما يتكلم فانه يبدو ضعيفا جدا وتحس بانه صغير جدا.
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