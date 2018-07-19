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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة الزوجات المهملات

محنة الزوجات المهملات

الخميس 19 يوليوز 2018 - 10:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:21
"المراة سلاح الشيطان يقدمه له الرجل على طبق من دهب"كائن ضعيف وفي الوقت نفسه هو في غاية الخطورة ادا لم يحسن التعامل معه حداري من هيستيريا المراة؛ حداري من غضبها متهورها.
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-8
2 - حلاق اليوم الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:35
الدعم يجب اعطائه لجميع المغاربة رجالا ونساء الكل محتاج لدعم
والسلام
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