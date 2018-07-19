24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/07/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:42
|06:26
|13:39
|17:19
|20:42
|22:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- الخيام وتفكيك عصابة تزوير
- الحكومة تذكر الإدارات بحسن استقبال مغاربة العالم
- الإيركام رمى الأمازيغية في الحفرة، فكيف ننقذها؟
- الخلفي: المعاشات شأن برلماني
- مَقَالَةٌ فِي فَلْسَفَةِ السَّفْسَطَة.الوَهْمُ الكَبِيرُ أَوَ هِيَ لُعْبَةُ الشَّيْطَانِ؟
"الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)
الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)
التنافس يشعل "حرب أسعار الأنترنيت والهاتف" بين شركات الاتصالات (5.00)
هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)
- أحلام فائزين مغاربة بقرعة "الهجرة الأمريكية" تتحول إلى كوابيس - (101)
- مغاربة يطلقون حملة ساخرة "عاونو النواب الفقراء" - (100)
- تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030" - (77)
- بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين - (74)
- هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سكان الشرق وزواج مثليتين
الخميس 19 يوليوز 2018 - 19:00