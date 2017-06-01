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كُتّاب وآراء
تأجيل حسم معاشات البرلمان
الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - حمودي الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:08
ما بغيناش تاجيل حسم بغينا الالغاء التام والنهائي لتقاعد هده الكائنات النائمة واش البرلمان مند انتخابه وهو مقابل غير المصالح الشخصية للبرلمانيين واش هاد البلاد فيها غير هوما راه كرهكوم الشعب واش ما عندكومش الوجه علاش تحشمو
والله لا صوت فالانتخابات الجاية
مقاطعون انتخابات اكلي اموال الشعب
والله لا صوت فالانتخابات الجاية
مقاطعون انتخابات اكلي اموال الشعب
2 - عبدالخالق الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:17
أيها البرلمانيون ليس لذيكم غيرة على هذا الوطن . وزعتم ثرواته وأهنتم المغاربة وجلكم نائم ولا يفقه في النقاش شيئا و يطالب بالتقاعد. مقابل أي خدمة أسديتموها للمواطنين؟ غيركم في دول أخرى تنحى بسلام وطلب الصفح من المواطنين. لسنا مثلهم لأن جل البرلمانين ليست لهم شهادات تعليمية لكن لديهم شهادات من نوع آخر
3 - يسرى التغناوتي الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:24
تحية للسير عمر بلافريج دائم الاهتمام بقضايا الشعب و قريب من المواطنين، لقد ندمت لانني قاطعت الانتخابات ولم أصوت لفيدرالية اليسار
4 - تحية اجلال الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:25
حبذا لو أن جميع البرلمانيين يحذون حذو حزب الأصالة في ما يخص التقاعد ثم لابد من جهة محايدة للبث في هذا الموضوع لا يمكن أن تكون خصما وحكما في وقت واحد ثم التقاعد مبني على معادلة واضحة لاغبار عليها وهي المساهمات الشهرية أي الاقتطاعات وعدد سنوات العمل ما عدا ذلك فهذا مجرد ريع
5 - هم.......هم الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:32
لو تم إلغاء معاشات البرلمانيين لقدر الله.....فإن سيولة شراء الاصوات ستنخفض ربما الى النصف.....و نسبة الاقدام على الترشح كذلك ستنخفض ايضا.....و لو تم خفض اجورهم مثلا الى 20000 درهم و الله لن تجدن احدا يتقدم الى البرلمان.
6 - من المداويخ الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:34
يجب الغاء نام لا تأجيل لا مداولة لا واااااالو الغاااااااء المعاشات لغير مستحقيها يكفي مانهبوه اثناء فتراتهم الرئاسية من أموال المداويخ
7 - افران اطلس المتوسط الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:36
يجب الغاء بصفة نهائية معاشات البرلمانيين والوزراء وحتى المستشارين لان الكل يشغل لمدة محددة (خمسة سنوات) لصالح المواطن المغربي .
cinq années d'activité ne sont pas suffisant pour retraite quelle soit même dans le privé ça reste très minimum comme cotisation . d'ailleurs je ne sais pas si les ministres et parlementaires cotise pendant cette durée de cinq années pour la caisse de retraite de leurs revenu de base
cinq années d'activité ne sont pas suffisant pour retraite quelle soit même dans le privé ça reste très minimum comme cotisation . d'ailleurs je ne sais pas si les ministres et parlementaires cotise pendant cette durée de cinq années pour la caisse de retraite de leurs revenu de base
8 - FILALI.M.K الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:44
كيف لبرلماني قادم من عائلة ميسوره له مشاريع عقارية او تجارية ونحن عامة الشعب نعرف من الذي يتسابق ويتنافس من أجل الظفر بمقعد في الغرفة البرلمانية يبحت عن معاش من اموال الشعب على مهمة قام بها لمدة خمس سنوات . هذا نوع من العبث ومال المغاربة سائب بدل من يفكرون في قضايا المواطنين ووجود حلول للشباب والرفع من اقتصاد البلد يفكرون في انفسهم. هؤلاء الرهوط لم يخترهم الشعب المغربي تسللوا غصبا عنا بطرق تحايلية وجتموا على عنوقنا والنتيجة أحقر برلمان عبر تاريخ المغرب. الأستاذ البرلماني اليساري والله كلامه موزون ويستحق ان يمثلنا ويشرفنا كبرلماني.
9 - طيبتونا بالخاوي الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:46
قهرتونا بها ذ الموظوع زاعما البلاد معندا مشاكل الي كتهم الشعب ولي خصكم تهظرو فيها
الحظور مكثفً منين كاتكون المصلحة الشخصية
عرفتوا شغادي ديرو حيدو هاذ التقاعد وهنيونا ودوزو للمعقول راكم طيبتونا
رَآه كل الدول ليس لها هاذ الريع الا حنا
سالينا
الحظور مكثفً منين كاتكون المصلحة الشخصية
عرفتوا شغادي ديرو حيدو هاذ التقاعد وهنيونا ودوزو للمعقول راكم طيبتونا
رَآه كل الدول ليس لها هاذ الريع الا حنا
سالينا
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