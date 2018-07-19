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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أجانب أفارقة بمخيمات الشرطة

أجانب أفارقة بمخيمات الشرطة

الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البشير الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:47
ومواطنين مغاربة في مخافر الشرطة
فين ودنيك اجحا قالو هاها هي
علاش تتمشيو حتى لافريقيا وتجيبو ابناء الشرطة الافارقة وتديوهوم للمخيم الممول من المال العام علاش ما تجمعوش ابناء المغاربة الفقراء او تمشيو للمناطق النائية وتديو ابنائهم للمخيم علاش ما تجمعوش الاطفال بدون ماوى المشردين وتديوهوم للمخين عوض الافارقة اللي ظاهر انهم ابناء الاغنياء علاش تتجيبو الافارقة والفلسطينيين يخيمو فالمغرب وانا عندي 31 عام عمرني ما شفت المخيم كي داير بحال اغلب ابناء الشعب
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15
2 - adil الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:38
ولاد الجالية او ولاد الشعب ينطحوا راسهم مع الحيط ولا الجالية تجبدوا منها غير الفلوس وراه عينا مارسلوا الفلوس.
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5
3 - hassan الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:42
lbachir khoya commentaire 1
tu pense un peu etroit, et ce le cas de bq des
marocains c'est pour cela on va jamais pouvoire lire entre les lignes....
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