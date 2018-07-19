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كُتّاب وآراء
الخيام وتفكيك عصابة تزوير
الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - متسائل الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:54
وماذا عن قضية لاكريم التي ابانت عن ضعف هذه الأجهزة في رصد تلك الشبكة الخطيرة.؟هذا الجهاز يعتمد على وشاية المقدم والقايد إلخ ...قال الجهاز يرصد كل كبيرة وصغيرة التي تدخل البلاد ههه
2 - Driouich khadiha الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:08
Bravo messieurs . continuer comme ça à protéger notre cher pays
3 - فكيكي الخميس 19 يوليوز 2018 - 17:20
الله إعاونكم على مكافحة الإجرام والمجرمين والإرهاب والمتورطين فيه وبفضل الله وخدماتكم يعيش ووطننا المغرب في أمن وأمان وسلم وسلام والله معكم والشعب المغربي ورائكم. شكرا وإلى الأمام.
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