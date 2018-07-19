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كُتّاب وآراء
الخلفي: المعاشات شأن برلماني
الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - رشيد الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:48
ثروة المغاربة و أموال دافعي الضرائب شأن وطني و شعبي....
2 - farhat الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:49
معاشات المتقاعدين والبرلمان شان وطني والكلمة لملك البلاد
3 - abdou الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:52
شان وطني قبل ان يكون يرلمانيا السي.باركا عليك من النفاق.عامل النظافة يعمل 40 سنة ويتعاطى اثناء تقاعده 3000 درهم ليكون بعدها عرضة للتسول.وتقولنا انت شان برلماني.باز لوجهك
4 - عبد الله الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:53
معاشات تلبرلمانيين شأن برلماني .
اغراق المغاربة بالازبال من اجل طاقة رخيسة للاغنياء شأن حكومي .
تدمير الطبقى الوسطى في المغرب شأن سيادي .
الامراض و البطالة و الجهل شأن الكادحين و الفقراء .
شكرا على حكومتنا الموقرة التي تحترم المكانات المناسبة لكل فريق .
اغراق المغاربة بالازبال من اجل طاقة رخيسة للاغنياء شأن حكومي .
تدمير الطبقى الوسطى في المغرب شأن سيادي .
الامراض و البطالة و الجهل شأن الكادحين و الفقراء .
شكرا على حكومتنا الموقرة التي تحترم المكانات المناسبة لكل فريق .
5 - عزيز الخميس 19 يوليوز 2018 - 19:01
الي دقيق هوا الهروب .عندما تقول بان الحكومة لادخل لها بهدا الملف والنقاش الداءر حوله راك كلتي ليهم كالت ليكم الحكومة ديروا لي بغيتو وحنا نعم لقرارات البرلمان كدوخو علينا
6 - BAHRAOUI AHMED الخميس 19 يوليوز 2018 - 19:05
في ظل الازمة لانريد ان يصرف اي درهم من المال العام على تقاعد الرلمانيين ولا الوزراء. فتقاعدهم ان خلقوه فعليهم ان يحدثوه من اجرتهم الخاصة.
7 - Ali tichoukt الخميس 19 يوليوز 2018 - 19:07
مرت ازيد من سنة على تنصيب هده الحكومة ولم نر منها تصريحا واحدا يفرح او يقنع .من اين اتى هؤلاء الكهنة.
الشؤون كلها للشعب والقرارات كلها للشعب وانتم تتقاضون اجوركم من اموال الشعب لدا لا تدبروا امرا الا برضى الشعب,وغير دلك فهو خيانة للشعب.
الشؤون كلها للشعب والقرارات كلها للشعب وانتم تتقاضون اجوركم من اموال الشعب لدا لا تدبروا امرا الا برضى الشعب,وغير دلك فهو خيانة للشعب.
8 - حاميدو الخميس 19 يوليوز 2018 - 19:08
لا سيادة الوزير تقاعد البرلمانيين ليس شأنا برلمانيا بل هو شأن يهم الشعب لأن الشعب هو من أوصلكم الى البرلمان والى كراسي الوزارات في الحكومة ويجب عليكم احترام ارادته والدفاع عن مصالحه وحماية مقدراته من النهب .
9 - Rachid saddam الخميس 19 يوليوز 2018 - 19:08
أليس البرلمانيون من الشعب وباكلون الهندية في الانتخابات مع الشعب ويأخذون صورا مع السفناج ومول الببوش وطايب وهاري ونحن صوتنا عليهم ليدافعوا عن هدا الشعب المغلوب على أمره أقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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