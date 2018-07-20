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كُتّاب وآراء
مغربيات ومهنة "عدل"
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - مغربية الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:23
الله يجيب لكم التسيير . تحية للمرأة المغربية و حظ موفق لجميع المترشحات
2 - التوازن المجتمعي ليس هكذا الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:30
لن اطيل في الكلام باختصار التوازن المجتمعي يتكلب شغل الرجل حتى يتزوج امرة تربي بيته و تربي اجيالا قادمة . اما المراة التي تشتغل فستحتاح رجلا يشتغل . و بذالك وظيفتين لتربية عائلتين ستحتلها عائلة واحدة .
3 - Wiseman الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:35
Many Adouls and Muatikins and judges are all contributors to the corruption of the kingdom and the leadership of his majesty.
5 - كاره الخزن الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:41
المدونة فالاول ودابا كملات حتا واحد ما باقي يزوج
6 - جلال الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:55
إضافة أخرى من الاضافات الايجابية التي أتى بها السيد وزير العدل محمد اوجار الى قطاع العدالة .
إن دخول المرأة الى خطة العدالة خطوة أخرى نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في طريق تحقيق المناصفة المنشودة .
إن دخول المرأة الى خطة العدالة خطوة أخرى نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في طريق تحقيق المناصفة المنشودة .
7 - ساكن بقليل تحتهم الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:56
من الاخير العدل اساس الملك ولم نراه من الرجال بقا النساء واشتشهدوا ذوي عدل منكم اي رجال ولم لم يكن رجال فرجل وامراتان جوج عيالات مع رجل هادي في حالة الى كانوا الرجال مفقودين عاد امكن تستعن بلعيالات ومن هنا يتبين ان المراءة تخيض وتبيض وتلد وتقدر ماتحيش تزاول العدل وهي حامضة تكون اقوى من الرجل في تربية الطفل اذا بكى تقدر تسهر الليل كله وبوقنبة يقدر ابدل السرير ويهرب الى مكان اخر خر
8 - immad الجمعة 20 يوليوز 2018 - 19:01
يعلمون ان مهنة العدل الموثق ماتت من زمان في ظل هيمنة الموثقين وسيطرتهم على اغلب المعاملات... فارادوا مجاملة النساء والادعاء بالدفاع عن حقوقهم!!! منذ ان خرجت المراة لسوق الشغل تبعثر كل شيء!!
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