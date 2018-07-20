24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مصحات خاصة تستقبل حاملي بطائق "راميد" لعلاج الأمراض المزمنة (5.00)

  2. الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)

  3. ألعاب القوى المغربية ترنو نحو التألق في سباقات "العصبة الماسية" (5.00)

  4. بركة يتهم "البيجيدي" باستهداف الطبقة المتوسطة (5.00)

  5. بوصوف يثمّن بناء مركز ثقافي جديد في سانت إتيان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغربيات ومهنة "عدل"

مغربيات ومهنة "عدل"

الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:08

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربية الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:23
الله يجيب لكم التسيير . تحية للمرأة المغربية و حظ موفق لجميع المترشحات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - التوازن المجتمعي ليس هكذا الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:30
لن اطيل في الكلام باختصار التوازن المجتمعي يتكلب شغل الرجل حتى يتزوج امرة تربي بيته و تربي اجيالا قادمة . اما المراة التي تشتغل فستحتاح رجلا يشتغل . و بذالك وظيفتين لتربية عائلتين ستحتلها عائلة واحدة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Wiseman الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:35
Many Adouls and Muatikins and judges are all contributors to the corruption of the kingdom and the leadership of his majesty.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - أبو سعظ الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:39
اذا اسندت الامور لغيرأهلها فانتظر الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - كاره الخزن الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:41
المدونة فالاول ودابا كملات حتا واحد ما باقي يزوج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - جلال الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:55
إضافة أخرى من الاضافات الايجابية التي أتى بها السيد وزير العدل محمد اوجار الى قطاع العدالة .
إن دخول المرأة الى خطة العدالة خطوة أخرى نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في طريق تحقيق المناصفة المنشودة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ساكن بقليل تحتهم الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:56
من الاخير العدل اساس الملك ولم نراه من الرجال بقا النساء واشتشهدوا ذوي عدل منكم اي رجال ولم لم يكن رجال فرجل وامراتان جوج عيالات مع رجل هادي في حالة الى كانوا الرجال مفقودين عاد امكن تستعن بلعيالات ومن هنا يتبين ان المراءة تخيض وتبيض وتلد وتقدر ماتحيش تزاول العدل وهي حامضة تكون اقوى من الرجل في تربية الطفل اذا بكى تقدر تسهر الليل كله وبوقنبة يقدر ابدل السرير ويهرب الى مكان اخر خر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - immad الجمعة 20 يوليوز 2018 - 19:01
يعلمون ان مهنة العدل الموثق ماتت من زمان في ظل هيمنة الموثقين وسيطرتهم على اغلب المعاملات... فارادوا مجاملة النساء والادعاء بالدفاع عن حقوقهم!!! منذ ان خرجت المراة لسوق الشغل تبعثر كل شيء!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.