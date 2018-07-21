24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/07/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:44
|06:28
|13:39
|17:19
|20:40
|22:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- في الحاجة إلى تفكيك نظرية العقد الاجتماعي وتأسيس بديل جماهيري ثوري
- كيف تمتد الأزمة المغربية من جيل إلى آخر؟
- تزايد أعداد لاجئين أفارقة يطرح تحديات جمة أمام الجنوب الإسباني
- اعتذار حزب الاستقلال والأسئلة التي يثيرها
- مسكر ماء الحياة يورّط شقيقيْن بمدينة خريبكة
مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا (5.00)
- رصيف الصحافة: الرئيس التونسي المخلوع يتجه للاستقرار بالمغرب - (122)
- مغاربة وجزائريون يستعدون للاحتجاج لفتح الحدود - (91)
- سفارة السعودية بالرباط: "نداء المثقفين" حول اليمن يغالط الحقائق - (66)
- قضية اغتصاب جماعي لقاصر فرنسية مدة 8 أشهر تهز المحمدية - (63)
- رونار يستخدم الجزائر ورقة ضغط .. والمغاربة يترقبون مصير "الثعلب" - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحت "خيمة" في البيضاء
السبت 21 يوليوز 2018 - 17:05