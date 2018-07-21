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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زحام وسرقات بحافلات الرباط

زحام وسرقات بحافلات الرباط

السبت 21 يوليوز 2018 - 18:51

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - mel med السبت 21 يوليوز 2018 - 19:08
الله غالب
الميزانية ديال النقل عطاوها لموازين
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36
2 - zalaygou السبت 21 يوليوز 2018 - 19:15
المغرب يريد تنظيم كاس العالم، والعاصمة بدون نقل عمومي في المستوى.
.
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29
3 - OUZINE MORAD السبت 21 يوليوز 2018 - 19:21
.les marocains doivent savoir et comprendre une fois pour toute que leurs dirigeants ne se sont pas faits elire en achetant des voix que pour faire le bonheur des marocains mais plutôt pour s 'enrichir illicitement ,leur seul et unique souci majeur, quant aux affaires des populations defavorisees que cela soit les transports urbains ou autres services telle que les soins de sante dans les hôpitaux dits publics et meme la sécurité des citoyennes et citoyens agressés par des voyous et des délinquants retournés reprendre du service après avoir beneficie de la fameuse grace royale ,des agressions a l' arme blanche tous les jour ,de jour comme de nuit en plein centre ville ,les soi disant responsables s 'en moquent éperdument.
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7
4 - Moussa السبت 21 يوليوز 2018 - 19:34
This is totally unacceptable and wrong in so many levels. It should not be hard to offer adequate transportation and security to the people !!!
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5
5 - type السبت 21 يوليوز 2018 - 19:39
المغاربة يستيقظون في وقت واحد. ينامون في وقت واحد. يسافرون في وقت واحد. يشترون العيد في وقت واحد. يذهبون إلى الشاطئ في وقت واحد وهكذا دواليك
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14
6 - بيلوط السبت 21 يوليوز 2018 - 19:41
ههههههههه هادي هيا الدولة لي بغات تنضم كأس العالم وهيا سيدي وهيا ناري كنتو اتشوهونا مع العالم اللهم هكا شوهتنا تبقى بيناتنا . يا ربي شي باسبور حمر وشي منيون اورو نعيشو مع الكفار
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6
7 - citoyen maghribi السبت 21 يوليوز 2018 - 19:42
Quelle honte même la capitale du pays ne possède pas de bus dignes de ce nom et en quantité suffisantes! Pourquoi les citoyens votent pour des gens incompétents et viennent se plaindre après de manque de service publics?
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2
8 - مغريبي دوريجين السبت 21 يوليوز 2018 - 19:42
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحسن العوان النساء مساكن من البوانتور .
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2
9 - مغربية السبت 21 يوليوز 2018 - 19:50
اذا كانت العاصمة و تعاني أزمة النقل علما محتضنة لسلطة القرار السياسي. بالله عليكم كيف هو حال المغرب العميق المنسي
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3
10 - خبر عاااااااااااااااااجل السبت 21 يوليوز 2018 - 19:55
نقلت قبل قليل قناة ZDF الالمانية بان المغرب الجميل واحسن بلد في العالم بانه سينظم كاس العالم عام 2026 و 100 في 100.
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11 - سفيان السبت 21 يوليوز 2018 - 20:06
جماعة ليسرها حزب العدالة والتنمية أش كتنتظر منهم والو
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0
12 - مول البراكة وافتخر السبت 21 يوليوز 2018 - 20:16
و عاش عاش سيدنا محمد السادس امير المؤمنين وبلادنا الحمد لله زينة وغادية وكتزيد القدام واللهم كثر حسادنا وعاشت الاسرة العلوية الشريفة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
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