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كُتّاب وآراء
إجراءات تحمي أضاحي العيد
السبت 21 يوليوز 2018 - 23:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - الغريب ... الأحد 22 يوليوز 2018 - 00:23
مبادرة مستحسنة من هؤلاء المسؤولين، فيها حس بالمسؤولية والاهتمام بالمستهلك، نرجو أن يفهم المواطن المغربي انها خطوة إيجابية و ألا يتم إخراج أو ترويج أي إشاعات لإفشال هذه المبادرة.
2 - افران الاطلس المتوسط الأحد 22 يوليوز 2018 - 00:35
ايوا دبا انشوفوا هذه الحماية ديالكم للمستهل كيف تعطي ثمارها يوم العيد او بعده انشاء الله . في رأيي يجب أن بدأ اولا منع رعاية الماشية في الازبال في المجال الحضري ومنع بيعه في الاسواق عندما يقترب ايام العيد . ومعاقبة بشدة أولئك الذين يمارسون هذه الطريقة الاعلاف الخطيرة لصحة المواطن .
3 - عنبر زياد الأحد 22 يوليوز 2018 - 00:36
ما دامت الرشوة سائدة والتواطء هو سيد الموقف زيد على الفوضى والتسيب وانهيار هيبة الدولة وانعدام القانون الصارم والاحكام الرادعة لا يمكن اَي اجراء ان يحول دون الغش
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