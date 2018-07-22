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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إجراءات تحمي أضاحي العيد

إجراءات تحمي أضاحي العيد

السبت 21 يوليوز 2018 - 23:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الغريب ... الأحد 22 يوليوز 2018 - 00:23
مبادرة مستحسنة من هؤلاء المسؤولين، فيها حس بالمسؤولية والاهتمام بالمستهلك، نرجو أن يفهم المواطن المغربي انها خطوة إيجابية و ألا يتم إخراج أو ترويج أي إشاعات لإفشال هذه المبادرة.
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-3
2 - افران الاطلس المتوسط الأحد 22 يوليوز 2018 - 00:35
ايوا دبا انشوفوا هذه الحماية ديالكم للمستهل كيف تعطي ثمارها يوم العيد او بعده انشاء الله . في رأيي يجب أن بدأ اولا منع رعاية الماشية في الازبال في المجال الحضري ومنع بيعه في الاسواق عندما يقترب ايام العيد . ومعاقبة بشدة أولئك الذين يمارسون هذه الطريقة الاعلاف الخطيرة لصحة المواطن .
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3 - عنبر زياد الأحد 22 يوليوز 2018 - 00:36
ما دامت الرشوة سائدة والتواطء هو سيد الموقف زيد على الفوضى والتسيب وانهيار هيبة الدولة وانعدام القانون الصارم والاحكام الرادعة لا يمكن اَي اجراء ان يحول دون الغش
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