24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4506:2813:3917:1920:4022:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا (5.00)

  2. النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية (5.00)

  3. "المعروف" عند أمازيغ سوس .. طقوس تغرس الأفراح وتقوّي الإصلاح (5.00)

  4. هكذا ساهم فلكيون مغاربة في فكّ لغز فيزياني مُحَير منذ مئة عام (5.00)

  5. ديشان يبتغي فوز لاعب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغربي بكندا .. عاونو النواب

مغربي بكندا .. عاونو النواب

الأحد 22 يوليوز 2018 - 20:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - الحضيييييض الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:07
أتخيل السادة البرلمانيين مسطفين في المطار لتلقي هده المساهمة من هدا المهاجر الوطني الكريم ويقولون بصوت واحد "الله يخلف عليك اولدي"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
2 - حسيمي من هولندا الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:14
االله يرحم ليك الوالدين .. هاكا نبغيكوم .. ديما مغربا .. كنعاونو بعضياتنا فالسراء و الضراء. بكيتيني ولكن كولك بطولة و شهامة.
قبل قليل تناهى إلى مرآي عبر الواتسآب مغربي آخر جد غيور على وطنه، يحمل معه و في سيارته الخاصة الإسمنت و الماء من أجل ترقيع طرقنا الجميلة.
الموهييييم .. خوتب لمغاربة مانخافش عليكوم، شي كايعاون النواب شي كايعاون الوزراء أو شي وحدين فينا غادبين يمشيو بعيد أو يعاونو كاع المسؤولين ف بلادنا .. علاش لا حتى هوما ديما متعاونين معا الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - Nora bent Kabbor Sghrana الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:16
That a good Idea.Do not forget Nafha
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - Youssef الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:17
السلام عليكم خويا
تبارك الله عليك، بادرة جد حسنة، ما خليني ليا ما نقول.
من جهتي أنا غدي نحاول نتكلم مع بعض الإخوة في (و م أ) ونتعاونو معاك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
5 - الحسين الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:20
اللهم أجعل وجودي في المغرب الحبيب من مغفرة الذنوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
6 - moghtarib الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:20
هو مزيان تتضامنو و تساعدو سراق الأمة. حسبنا الله و نعم الوكيل عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
7 - Mohamed El Alaoui الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:22
الله يعطيك الصحة ... آش خصك العريان ... خاتم أمولاي
لم يكفيهم عدم القيام بالواجب بل يريدون الأستيلاء على المال العام كذلك ... لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - mus الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:28
شديد ا خويا .متنساش داك صااك اهم حاجة واقفين عليها باش يخبيو المزانية من البرد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - hhhhh الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:32
ا لبرلمانيون اذا كان عندهم وجه والله ستضرهم هذه الحملة hhh ا ما عائلاتهم فلا شك سيحرجهم هذا!
في اوروبا السياسيون يخافون من الشوهة, لهذا تجدهم شخصيات متحضرة ومثقفة toujours mise a joure .
اما في المغرب لا اعرف كيف يفكرون, المهم الشعب والله اعلم فاق .
الذين لم يستيقضوا بعد ربما سيصومون بدون ان يتسحروا....
مرض جنون العظمة سيصتدم مع امواج التسونامي hhhالله احفظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - عباس الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:34
شكرًا على مساعدتك القيمة لان نوابنا في أمس الحاجه لمثل هاذه الأشياء . لكن نسيت شيء مهما هم في أمس الحاجة اليه وهي المخدات حتى يكون نومهم مريحا و عميقا .وشكرا على اهتمامك بنوابنا .مرة اخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - برلماني الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:34
برافو برافو برافو احسن وسيلة للتعبير عن المهزلة البرلمانية "; اقل ما يقال في حقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - مواطنة الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:38
الله يكثر خيرك آسيدي ويخلف عليك ..مساكن ماعندهمش علاش ينعسو فلبرلمان وما عندهمش باش يتزلجو.. خاصهم مازال شي باليزة او حقيبة يدوية يهربو فيها لفلوس لسويسرا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - م.محمد الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:39
بادرة طيبة من أخ لم ينسى بلاده المغرب وكذلك ممثليه في البرلمان والذين يعانون الفقر والهشاشة حسب قول بعظهم أقول للآخ جزاك الله خيرا وأكثر أمثالك كما أنوه بكل من حدة حدوه وتعاطف ثم أعان بقليل أو كثير مع إخوته المحتاجين من البرلمانيين وأدعوا فقراء هذا البلد ومعوزيه أن يساهموا معهم كذلك ولو بدرهم واحد تقبل الله منكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - عدل الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:40
أنا أطالب بأن تتم توزيع كل هذه المساعدات التي تتقاطب على البرلمانيين الفقراء بنزاهة وبكل عدل !
ملاحظة : مرداس وزين العابدين وأخنوش .. لا يجبو ان يستفيدو حيت ستافدو العام لي فات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - jems bond 007 الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:40
دِير الخير تلقاه سِيرْ أَوليدي الله إِجْعَلْها لِيكْ في الميزان المقبول ، شْكون قال أنا ، شكون أسيدنا إِجْبَدْ واحد الدرهم إعَوْن بيه هَدْ المنكوبين عْرَفتي على مَنْ على لِّي عْطتك هَدْ لْبَزولة حتى خْوَتْ أعطتك لُخْرى حتى خْوَتْ على المِّمْتك العزيزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - القادري الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:46
الآن وقد استوعب المواطنون كيف يتم تبذير وليس تدبير أموالهـم ، حان الوقت لتسليط الضوء على معاشات الوزراء الذين يستفيدون من صندوق لا علاقة له بمعاش البرلمانيين ولكنه يدخل في لب الريع المستشري في بلادنا وهـذا بتشجيع من الدولة بل لا أبالغ إذا قلت أن الريع الوزاري و البرلماني يدخل في بنية الولة المخزنية و يستحيل عليهـا التخلص منه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - The Mentalist الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:49
I love it, I wish they get the message
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - مغربي الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:55
شكرًا لك أخي العزيز على هذه البادرة الطيبة وشكرا لكل مواطن مغربي غيور على بلدنا الحبيب . لقد أعطيتني فكرة جيدة لمساعدة البرلمانيين المعوزين . أنا بدوري سأقف في كروازمة لأطلب المساعدة من المارة وأصحاب السيارات لحساب إخواننا البرلمانيين وأطلب من الله أن ألتقي بمحسنين كرماء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - لو فيكم شويا دنفس الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:56
لو كنت أنا في مكانهم لاتركت السياسة نهائيا لعزة نفسي أخي الكريم يستهلوا اكثر من هذا الاستهزاء و لكن للاسف لحياة لمن تنادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - عبدالسلام محمد الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:56
شوها !!! مشاكن معتدهمشي!!! الدورة الربيعية سالت بعد ماقضاوها في مناقشهاتقاعدهم ونساوا هموم الشعب ومشاكله حو فيكم ايها المواطنون لي ااناخبتوهم.ان بعد اسحب منهم صوتي وثقتي.. ما عمري نعلود... وانتوما؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.