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كُتّاب وآراء
مغربي بكندا .. عاونو النواب
الأحد 22 يوليوز 2018 - 20:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - الحضيييييض الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:07
أتخيل السادة البرلمانيين مسطفين في المطار لتلقي هده المساهمة من هدا المهاجر الوطني الكريم ويقولون بصوت واحد "الله يخلف عليك اولدي"
2 - حسيمي من هولندا الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:14
االله يرحم ليك الوالدين .. هاكا نبغيكوم .. ديما مغربا .. كنعاونو بعضياتنا فالسراء و الضراء. بكيتيني ولكن كولك بطولة و شهامة.
قبل قليل تناهى إلى مرآي عبر الواتسآب مغربي آخر جد غيور على وطنه، يحمل معه و في سيارته الخاصة الإسمنت و الماء من أجل ترقيع طرقنا الجميلة.
الموهييييم .. خوتب لمغاربة مانخافش عليكوم، شي كايعاون النواب شي كايعاون الوزراء أو شي وحدين فينا غادبين يمشيو بعيد أو يعاونو كاع المسؤولين ف بلادنا .. علاش لا حتى هوما ديما متعاونين معا الشعب.
قبل قليل تناهى إلى مرآي عبر الواتسآب مغربي آخر جد غيور على وطنه، يحمل معه و في سيارته الخاصة الإسمنت و الماء من أجل ترقيع طرقنا الجميلة.
الموهييييم .. خوتب لمغاربة مانخافش عليكوم، شي كايعاون النواب شي كايعاون الوزراء أو شي وحدين فينا غادبين يمشيو بعيد أو يعاونو كاع المسؤولين ف بلادنا .. علاش لا حتى هوما ديما متعاونين معا الشعب.
3 - Nora bent Kabbor Sghrana الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:16
That a good Idea.Do not forget Nafha
4 - Youssef الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:17
السلام عليكم خويا
تبارك الله عليك، بادرة جد حسنة، ما خليني ليا ما نقول.
من جهتي أنا غدي نحاول نتكلم مع بعض الإخوة في (و م أ) ونتعاونو معاك.
تبارك الله عليك، بادرة جد حسنة، ما خليني ليا ما نقول.
من جهتي أنا غدي نحاول نتكلم مع بعض الإخوة في (و م أ) ونتعاونو معاك.
5 - الحسين الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:20
اللهم أجعل وجودي في المغرب الحبيب من مغفرة الذنوب.
6 - moghtarib الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:20
هو مزيان تتضامنو و تساعدو سراق الأمة. حسبنا الله و نعم الوكيل عليهم
7 - Mohamed El Alaoui الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:22
الله يعطيك الصحة ... آش خصك العريان ... خاتم أمولاي
لم يكفيهم عدم القيام بالواجب بل يريدون الأستيلاء على المال العام كذلك ... لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
لم يكفيهم عدم القيام بالواجب بل يريدون الأستيلاء على المال العام كذلك ... لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
8 - mus الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:28
شديد ا خويا .متنساش داك صااك اهم حاجة واقفين عليها باش يخبيو المزانية من البرد
9 - hhhhh الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:32
ا لبرلمانيون اذا كان عندهم وجه والله ستضرهم هذه الحملة hhh ا ما عائلاتهم فلا شك سيحرجهم هذا!
في اوروبا السياسيون يخافون من الشوهة, لهذا تجدهم شخصيات متحضرة ومثقفة toujours mise a joure .
اما في المغرب لا اعرف كيف يفكرون, المهم الشعب والله اعلم فاق .
الذين لم يستيقضوا بعد ربما سيصومون بدون ان يتسحروا....
مرض جنون العظمة سيصتدم مع امواج التسونامي hhhالله احفظ
في اوروبا السياسيون يخافون من الشوهة, لهذا تجدهم شخصيات متحضرة ومثقفة toujours mise a joure .
اما في المغرب لا اعرف كيف يفكرون, المهم الشعب والله اعلم فاق .
الذين لم يستيقضوا بعد ربما سيصومون بدون ان يتسحروا....
مرض جنون العظمة سيصتدم مع امواج التسونامي hhhالله احفظ
10 - عباس الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:34
شكرًا على مساعدتك القيمة لان نوابنا في أمس الحاجه لمثل هاذه الأشياء . لكن نسيت شيء مهما هم في أمس الحاجة اليه وهي المخدات حتى يكون نومهم مريحا و عميقا .وشكرا على اهتمامك بنوابنا .مرة اخرى.
11 - برلماني الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:34
برافو برافو برافو احسن وسيلة للتعبير عن المهزلة البرلمانية "; اقل ما يقال في حقهم
12 - مواطنة الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:38
الله يكثر خيرك آسيدي ويخلف عليك ..مساكن ماعندهمش علاش ينعسو فلبرلمان وما عندهمش باش يتزلجو.. خاصهم مازال شي باليزة او حقيبة يدوية يهربو فيها لفلوس لسويسرا .
13 - م.محمد الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:39
بادرة طيبة من أخ لم ينسى بلاده المغرب وكذلك ممثليه في البرلمان والذين يعانون الفقر والهشاشة حسب قول بعظهم أقول للآخ جزاك الله خيرا وأكثر أمثالك كما أنوه بكل من حدة حدوه وتعاطف ثم أعان بقليل أو كثير مع إخوته المحتاجين من البرلمانيين وأدعوا فقراء هذا البلد ومعوزيه أن يساهموا معهم كذلك ولو بدرهم واحد تقبل الله منكم .
14 - عدل الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:40
أنا أطالب بأن تتم توزيع كل هذه المساعدات التي تتقاطب على البرلمانيين الفقراء بنزاهة وبكل عدل !
ملاحظة : مرداس وزين العابدين وأخنوش .. لا يجبو ان يستفيدو حيت ستافدو العام لي فات.
ملاحظة : مرداس وزين العابدين وأخنوش .. لا يجبو ان يستفيدو حيت ستافدو العام لي فات.
15 - jems bond 007 الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:40
دِير الخير تلقاه سِيرْ أَوليدي الله إِجْعَلْها لِيكْ في الميزان المقبول ، شْكون قال أنا ، شكون أسيدنا إِجْبَدْ واحد الدرهم إعَوْن بيه هَدْ المنكوبين عْرَفتي على مَنْ على لِّي عْطتك هَدْ لْبَزولة حتى خْوَتْ أعطتك لُخْرى حتى خْوَتْ على المِّمْتك العزيزة
16 - القادري الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:46
الآن وقد استوعب المواطنون كيف يتم تبذير وليس تدبير أموالهـم ، حان الوقت لتسليط الضوء على معاشات الوزراء الذين يستفيدون من صندوق لا علاقة له بمعاش البرلمانيين ولكنه يدخل في لب الريع المستشري في بلادنا وهـذا بتشجيع من الدولة بل لا أبالغ إذا قلت أن الريع الوزاري و البرلماني يدخل في بنية الولة المخزنية و يستحيل عليهـا التخلص منه
17 - The Mentalist الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:49
I love it, I wish they get the message
18 - مغربي الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:55
شكرًا لك أخي العزيز على هذه البادرة الطيبة وشكرا لكل مواطن مغربي غيور على بلدنا الحبيب . لقد أعطيتني فكرة جيدة لمساعدة البرلمانيين المعوزين . أنا بدوري سأقف في كروازمة لأطلب المساعدة من المارة وأصحاب السيارات لحساب إخواننا البرلمانيين وأطلب من الله أن ألتقي بمحسنين كرماء .
19 - لو فيكم شويا دنفس الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:56
لو كنت أنا في مكانهم لاتركت السياسة نهائيا لعزة نفسي أخي الكريم يستهلوا اكثر من هذا الاستهزاء و لكن للاسف لحياة لمن تنادي
20 - عبدالسلام محمد الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:56
شوها !!! مشاكن معتدهمشي!!! الدورة الربيعية سالت بعد ماقضاوها في مناقشهاتقاعدهم ونساوا هموم الشعب ومشاكله حو فيكم ايها المواطنون لي ااناخبتوهم.ان بعد اسحب منهم صوتي وثقتي.. ما عمري نعلود... وانتوما؟؟؟؟؟؟؟
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