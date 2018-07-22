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كُتّاب وآراء
شاب ينظف البيوت بآسفي
الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - منير الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:36
العمل عبادة وهذه الطريقة في التنظيف يتعامل بها في أوروبا منذ عقود، تتفق مع الزبون على مبلغ محدد وتنظف له مايريد والمهاجرون في الغرب يزاولون هذه المهنة بكثرة. أعانك الله.
2 - dak الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:47
هذا الشخص يمكن اعتباره من ايقونات المغرب. و علينا الافتخار به.
برافو
برافو
3 - zaglan الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:48
الله اعوانك مادم الخبز حلال على اي تجربة محترمة ليس هناك مستحيل مادام هناك الارادة
4 - Temsamani الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:48
تبارك الله خليك أ خويا و لاه راجل بألف رجل
للآخرين الذين يرفضون العمل مثلك، لماذا ترفضون القيام بهذا العمل في المغرب بينما ترضون العمل كمنظفين في أوربا ?
على كل حال الله إخلي ليك صحيحتك أخويا و سهل عليك ما صعاب...
للآخرين الذين يرفضون العمل مثلك، لماذا ترفضون القيام بهذا العمل في المغرب بينما ترضون العمل كمنظفين في أوربا ?
على كل حال الله إخلي ليك صحيحتك أخويا و سهل عليك ما صعاب...
5 - سكن الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:51
ما أجمل هذه المبادرة من شاب متخلق وطموح يريد أن يغير سلوكا منحطا يمارسه كثير من المغاربة نحو أزقتهم وشوارعهم وهو رمي المخلفات في غير مكانها وإهمال سكناهم بعدم صباغتها والعناية بها حتى تصير جذابة بنظافتها ورونقها فهيا لنغير سلوكنا لنصبح كالأمم الأخرى وإلا فنحن نعطي صورة سيئة للأجنبي عند زيارته لنا وعدمنا خير من وجودنا.
6 - القناعة الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:53
ر بي معك..ونعم الرجولة..المغرب مليئء بالمشاريع زهيذة لكن الحمد لله..القناعةوالصبروالعمل...وكلمة احمد لله كماقال الاخ مرات...ونعم بالله...وقل اعملوا وسيري الله عملكم..هذه رسالة قوة للمشرملين مساخط الوالدين...
8 - jorf el melha الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:57
حياك الله سفيان، آثرت الحلال على صعوبته وتركت منافذ الحرام المتعددة. كل الاحترام لك وكل الخزي لمن ساءته الظروف فاتخذ من النصب والاحتيال والاعتداء على الناس حلا.
9 - أعانك آلله الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:59
مهنة في المستوي وتحتاج إلى الثقة و الجد وليس كل الأشخاص مؤهلين لمزاولتها
10 - laila الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:02
ماشاء الله عليك انت احسن من هادوك لكتافهم اهزو 8 صنادق ولكن في الاخير تيسعاو و الله إلا تبارك الله عليك
11 - تعليق الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:10
بعد مشاهدة الفيديو تغيرت نظرتي وتبين لي بأنها مهنة في المستوي تستحق الإشادة و التشجيع بالتوفيق ومزيد من التطور إن شاء الله
12 - المعقول الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:15
تبارك الله عليك يا اخي اقدرك واتمنى لك النجاح والازدهار، وتذكر مقولة اجدادنا لي معندو راس المال المعقول راسمالو.
وتذكر حال اخوتك من المعطلين وايام بحتك عن العمل عندما ينعم الله عليك ويفتح عليك رزقه وتصبح من المشغلين.
وتذكر حال اخوتك من المعطلين وايام بحتك عن العمل عندما ينعم الله عليك ويفتح عليك رزقه وتصبح من المشغلين.
13 - مغربية الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:26
تحية عالية لهذا الشاب...كل عمل شريف فهو عمل يجب الافتخار به. وهذت الشاب نموذج رائع لكل شخص لا يقف مكتوف اليدين ويسعى لكسب قوته بشرف وبعرق جبين.
ورغم ان البداية بسيطة ولكن هذا الشاب قد يحقق بامانته وجديته ما لا يحقفه أخرون. اتمنى لك من كل قلبي كل التوفيق واتمنى أن يكبر عملك فيصبح مشروعا كبيرا...كشركة نظافة مثلا...
ورغم ان البداية بسيطة ولكن هذا الشاب قد يحقق بامانته وجديته ما لا يحقفه أخرون. اتمنى لك من كل قلبي كل التوفيق واتمنى أن يكبر عملك فيصبح مشروعا كبيرا...كشركة نظافة مثلا...
14 - Karim el mkartef الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:27
رجل ونعمة الرجل
الحلال من اجمل الاشياء
الله يسهل عليك يا رب خويا فخور بيك
حنا رجال عمال النظافة جيش درك امن وطني او امن خاص سائقين مهنيين نادلين موظفين
الله يسر للجميع يارب
الحلال من اجمل الاشياء
الله يسهل عليك يا رب خويا فخور بيك
حنا رجال عمال النظافة جيش درك امن وطني او امن خاص سائقين مهنيين نادلين موظفين
الله يسر للجميع يارب
15 - karim الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:28
فكرة طيبة ولكن صعيب تطبق عندنا في المغرب ،لا يمكن إدخال رجل إلى البيت من أجل النظافة لا ثقة فيهم ،
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