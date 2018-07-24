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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سعيدة شرف وأغاني كُوكُوت

سعيدة شرف وأغاني كُوكُوت

الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:13

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:24
تبارك الله على الفنانة سعيدة شرف التي شرفت الصحراء المغربية
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-23
2 - mohamed spain الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:29
ademas de cantar bien eres una señora muy guapa. un saludo muy fuerte desde Andalucía
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-15
3 - السايسي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 22:28
فلوس لبان يذيهوم زعطوط هذ مثل مغربي غير جمعي الفلوس من المهرجانات والحفلات غير توصلي مليار يطمعوك بالبورصة ويذيوهملك كما وقعلك سابقا
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