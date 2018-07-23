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كُتّاب وآراء
ناجية من مجزرة أزرو
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - متتبع الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:52
الرسالة إلى أصحاب المدافعين عن عدم تطبيق عقوبة الإعدام
أليس هذا إعدام جماعي
أريد الجواب
أليس هذا إعدام جماعي
أريد الجواب
2 - عبد المنعم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:53
لاحول ولاقوة الابالله و الله ارزق ليك الصبر فرجلك
3 - ح.ح الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:54
اللهم ان هذا منكر الله يثقل عليكم بالصبر ويعوضكم خير والله ياخذ فيه الحق شواهم مساكن خصو الاعدام هاذ عدو الله
4 - العلوي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:54
هاد الجاني خاصو الاعدام ولا على الاقل المؤبد
5 - anonyme الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:56
بعد ان ماتت الإنسانية ،و أغلق كل أحدد بابه ،اين هو الأمن الذي من دورها حماية الشعب و المواطن ؟... آه لا نسيت كان يعتقل الشباب، و يهدم دور الصفيح.أما المسؤولين البرلمانيين كانوا يطالبون برفع الأجور ...أستسمح يا أختي فالكل كان مشغول
6 - سرحان الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:56
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل والله يعجز اللسان عن التعبير و الكلام
7 - قارء الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:00
إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا أسمع جريمة شنعاء وفي بلادي الحبيب المغرب إنا بما أقرأ في جريدتنا المحبوبة أكاد اصعق خرجت من المغرب قرابة 15 سنة وعندما اسمع ما بها اليوم من إجرام وكوارث لا أستطيع تصديقها وأقول في نفسي ابلادي تردت إلى هذا الحد ام اني كنت صغير وبراءة سنواتي التي قضيتها هناك هي من تركت عندي النضرة الوردية لمغربي الحبيب أما ان كان هناك من يسعى لتخريبه وتشويهه فاللهم عليك به
8 - متتبع الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:02
ترى ما السبب؟؟؟؟؟لقد قتل ارواحا وقتل ايضا نفسه فماذا قد يكون السبب؟؟؟
9 - احمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:05
الله يرحم الموتى ان لله وان اليه راجعون والشفاء للناجين والحمد لله على سلامتهم اتمنى من وزارة الداخلية اعادة النظر في تسليم رخص حمل سلاح الصيد فبعض المرضى لا يمكن ابدا ان نترك لهم حرية حمل السلاح
10 - haytam الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:06
إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله أنه في المغرب لا يحق للناس حيازة المسدسات وإلا لقتل نصف الشعب٠ أتمنى أن يتم إعدامه
11 - محمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:08
انا لله وانا اليه راجعون اللهم انا هدا لمنكر
13 - سعيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:13
رحم الله الشهداء لله ما أعطى ولله ما أخد واصبر واحتسب انا من الجالية وأصبحت هده الدولة في السنوات الأخيرة خطيرة على المواطنين وعلى الأبرياء من شتى أنواع الجرائم حتى أصبحا نفكر بأن العطلة الصيفية في المغرب غير آمنة لنا ولي أولادنا. خلاصة القول يا إخوتي نحن نتضر خطاب العرش بي كلام لي ولي أمرنا أن يخرج على المواطنين بي الفرج عن ما يقع في هدا البلد من النهب لي اثروات وقتل الأبرياء والاعتصامات والمضاهرات في الريف واجرادة ونواحي المغرب أخير مرة أخرى اشفاء العاجل لي الجرحى ورحم الله الشهداء الدين ماتو بي الغدر أخوكم من الريف المغربي من برشلونة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
14 - mus الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:13
هاد شي بزااااف! حسن عوانك أ ختي والله يوقف معاكم و يصبركم
15 - مكناسية الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:14
لا حول ولا قوة الا بالله واش انا كنتفرج فلم ديال الخلعة! اش هدشي لي وصلنا لو الله يلطف بنا
16 - brahim oukhaou الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:16
أولا قبل كل شيء إن لله وإن إليه راجعون الله يرحم الموتى ويشفي المصابين ويرزق ذوي الضحايا الصبر والسلوان,فيما يخص الجاني يجب أن يعاقب بأقصى العقوبات ومن وجهة نظري الإعدام قليل في حقه لن يشفي غليل أهل الضحايا كما يجب على الدولة إعادة النظر في شروط الحصول على رخصة حيازة الأسلحة النارية والتركيز على تقيم الحالة النفسية لطالب الرخصة وأن تكون مؤقتة تجدد بعد فحص دوري إجباري لدى طبيب نفساني محلف هادشي بزاف لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
17 - مصطفى الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:20
مع كل احتراماتي لهده السيدة
هي كتحكي القصة و انا كنفكر في فلم من افلام ا لويستيرن الخارجين عن القانون .
هي كتحكي القصة و انا كنفكر في فلم من افلام ا لويستيرن الخارجين عن القانون .
18 - محمد محمد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:21
ا نه رجل تعليم ومعروف عن رجال التعليم انهم قتلوا الالاف من التلاميد والاباء
19 - زدوتي في طنجة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:25
لله ما أخذ ولله ما أعطى
وإنا لله وإنا إليه راجعون
اكيد هاذ القاتل عندو حالة نفسية سيئة جداً وإلا فكيف يعقل أن يكون الشخص سوياً وفي كامل لياقته العقلية أن يرتكب متل هاده الجريمة الشنعاء و بكل برودة دم.
هذا رأيى والله أعلم
وإنا لله وإنا إليه راجعون
اكيد هاذ القاتل عندو حالة نفسية سيئة جداً وإلا فكيف يعقل أن يكون الشخص سوياً وفي كامل لياقته العقلية أن يرتكب متل هاده الجريمة الشنعاء و بكل برودة دم.
هذا رأيى والله أعلم
20 - Mohamed الاثنين 23 يوليوز 2018 - 16:26
لا حول ولا قوة إلا بالله,هادشي كايقطع القلب
الله يرزقكم الصبر
الله يرزقكم الصبر
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