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كُتّاب وآراء
آزرو .. المخْزْن والرصاص
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عاجل الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 00:24
هل الفاعل كان يحمل معه رشاشا اوتوماتيكيا او بندقية صيد عادية بحيث يحتاج الوقت لإعادة ملئها بالبارود او الرصاص؟؟؟؟؟؟
اي نوع هذا من السلاح الذي استعمله في هذه المجزرة؟
وهل الفاعل مريض مرض نفسي؟
ان كان الجواب بالإيجاب فالسلطات هي المسؤولة عن هذا الحادث!!
لا يحق لشخص مريض مرض نفسي ان تُعطى له الرخصة لحمل واستعمال السلاح؟
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟
اي نوع هذا من السلاح الذي استعمله في هذه المجزرة؟
وهل الفاعل مريض مرض نفسي؟
ان كان الجواب بالإيجاب فالسلطات هي المسؤولة عن هذا الحادث!!
لا يحق لشخص مريض مرض نفسي ان تُعطى له الرخصة لحمل واستعمال السلاح؟
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟
2 - الحــاج.ع. الله الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 00:43
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عظم الله أجر أهلهم وجبر مصابهم وغفر لموتاهم اللهم أرحمهم ووسع رحمتك عليهم
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الخوت الي ساكن حدا شي معلم ولا أستاذ شاد التقاعد يحضي منو راسو راه حياتهوم كاملة كا يدوزها غير في الفقايس والإحباط والنقد والعدمية والتبخيس (زعما هاداك هو الضال عندهوم) بسبب اعتقال انفسهم في وظائف صغيرة برواتب بئيسة، لا هم لديهم الشجاعة للتخلي عن تلك الأجور الزهيدة والخوض في المجال الحر، ولا هم حباهم الله بالقناعة والرضى بما قسم الله عليهم من رزق. يعشون حياة مضطربة جدا لا يخرج من عواقب الدنيا منهم إلا القليلين
هداك الشي علاش طار الفريخ لهاد رجل التعليم بعد التقاعد والعيش في فراغ مهول
الله يسترنا ويحفظنا منهوم ومن الأحسن تجنبهم ما امكن
عظم الله أجر أهلهم وجبر مصابهم وغفر لموتاهم اللهم أرحمهم ووسع رحمتك عليهم
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الخوت الي ساكن حدا شي معلم ولا أستاذ شاد التقاعد يحضي منو راسو راه حياتهوم كاملة كا يدوزها غير في الفقايس والإحباط والنقد والعدمية والتبخيس (زعما هاداك هو الضال عندهوم) بسبب اعتقال انفسهم في وظائف صغيرة برواتب بئيسة، لا هم لديهم الشجاعة للتخلي عن تلك الأجور الزهيدة والخوض في المجال الحر، ولا هم حباهم الله بالقناعة والرضى بما قسم الله عليهم من رزق. يعشون حياة مضطربة جدا لا يخرج من عواقب الدنيا منهم إلا القليلين
هداك الشي علاش طار الفريخ لهاد رجل التعليم بعد التقاعد والعيش في فراغ مهول
الله يسترنا ويحفظنا منهوم ومن الأحسن تجنبهم ما امكن
تعليق غير لائق
-12
3 - ولد حميدو الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 00:59
حسب علمي فحتى و ان تم إصلاح بندقية قنص فلن تحمل أكثر من ثلاث خرطوشات و قد استنفدها في الأول قبل أن يهربوا للمنزل و يتركون له الفرصة لملء البندقية كل مرة
زويجة معناها جوج و الثالثة في هده الحالة فهل عنده رشاش كما ذكر التعليق الأول
زويجة معناها جوج و الثالثة في هده الحالة فهل عنده رشاش كما ذكر التعليق الأول
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