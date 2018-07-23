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كُتّاب وآراء
إقبال المغاربة على الطلاق
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - مهتم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:44
أقسم أن أغلب حالات الطلاق حاليا في المغرب سببها المرأة
2 - مغربية قحة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:49
قال رسول الله من استطاع منكم الباءة فليتزوج اين هي الباءة هنا حينما نجد الزوج غير قادر على تلبية حاجيات زوجته او لا يستطيع حتى العمل بشكل مستمر والكلام كثير مما يؤدي بالزوجة الى طلب الطلاق
3 - عازب وافتخر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:50
اوا غي قولولي اعباد الله واش مزواج بقا اليوم لمرا منهار لتخطبها وهي تفشش عليك بغيت بغيت بغيت هي نسات العرس بشحال ينقام قوامو اما امها خلاص هاديك شعالة لعوافي الناقدة على كل شيء مجيهتك ونسيبة تركز على ام لعريس وتحرض بنتها عليها نمشيو اسيدي لتنظيم الاسرة لعروسة حالفة بيمينها ما تشرب كنينة لهلال وتبدي تولد يا متريض حتى تلوح ليك 6 ولاد بنات ولاد مخلطة كوكتيل اوا هايا دقت لوتاد نتاع خيمتها وانت يالمخلوق يلا لقيتي غي شي قنت لوليدة ديالك فدارك هاني نهدر على لعريس راك شكون كيفك اللهم نجلس عازب ونهني راسي عازب وافتخر ...... تحية العزاب....
4 - مراد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:50
ليس هناك أي أسباب خفية السبب جد واضح العلاقة بين الرجل والمرأة اصبحت جد مادية كذالك تداخل المصالح وحب الذات والأنانية وإحساس المرأة بالاستقلالية خصوصا الزوجة التي تشتغل خارج البيت .الكل يشتغل الكل يمكن أن يعيش بمواردها الخاصة دون الحاجة للآخر ....... وكذلك انعدام الثقة والنية بين الزوجين الا من رحم الله.
5 - MouhcineB الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:50
إقبال المغاربة على الطلاق ... عنوان بحال إلى الطلاق شي حاجة كاتكال ولا بحر عليه الإقبال ههه
6 - الزبداني الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:52
السبب الحقيقي للطلاق هو بحت المراه عن الحريه المفقوده ..الطلاق يجب ان يعاد فيه النظر بحيت اذا رغبت المراه و الرجل في الطلاق يجب علهما ان يقضيا عقوبه سجنيه اقساها سنه من اجل ردعهما و عدولهما عن هذا القرار المؤدي الى التفكك الاسري والتشرد .
7 - driss الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:53
اتقوا الله هذه نسب مغلوطة. نسبة الطلاق في المغرب لا تتعدى 2% ارجعوا إلى الاحصائيات العالمية والإحصائيات تقول أن العرب هم أقل نسبة طلاق في العالم. هذه برمجة سيئة تخيف الشباب من الزواج...نسبة الطلاق عندها معايير عالمية متفق حولها اسئلوا أهل الاختصاص وتأكدوا... اتقوا الله
8 - سول المجرب الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:55
في نظري المشكل في مدونة الأسرة لي كاينة دابا.هاد المدونة لي جات اكتر ميولا للمرأة او طحنت الرجل مع الاسف المرأة لقات السلاح باش تهدر.كان عرف نساء كات قول نطلق او نشد منوا 4 مليون اولا 5 او نعيش مع راسي هانية.ادن اصبح الطلاق هنا تجارة تزوج او طلق او تشد الفلوس
9 - youssef الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:56
نلاحظ في هذه السنوات الأخيرة الطلاق أكثر من الزواج و الأسباب كثيرة و كثيرة حتى الشعوذة تدخل في هذا المجال.....
10 - ابو اسحاق الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:56
الحل سهل جدا هو الإعراض والابتعاد عن الزواج. وعدم القيام بهذا العمل ااشنيع والفظيع لانه انتحار للرجل وتوقف للتنفس والحياة والابداع ودخول للجحيم والمتاهات والعذاب والآلام .
المرأة كائن لطيف يسرق سعادة الرجل وحريته وابداعه ومنطقه وبعدها تلدغه بالسموم والهموم والغم والغيظ والبغضاء والعداوة واللائحة طويلة من شر كل ما خلق الله
المرأة كائن لطيف يسرق سعادة الرجل وحريته وابداعه ومنطقه وبعدها تلدغه بالسموم والهموم والغم والغيظ والبغضاء والعداوة واللائحة طويلة من شر كل ما خلق الله
11 - reda الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:57
مبقاش بنادم حامد الله البنت كتشوف فالسما باغيا كلشي ساهل الأفلام التركية والمكسيكية خربقوا ليها الجمجومة زيادة على صديقات السوء، و الله تم و الله ان المرأة كلما لم تحمد الله و تخاف ربها لكانت عيشتها ضنكا ، و الرجال لابد و ان يعاملوا نساءهم معاملة التي يحببنا ان تعامل أخواتهم أو بناتهم.
12 - مطلق حديثا الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:01
من بين الأسباب التي عشتها عدم القناعة بما يملكه الزوج دائما تطالب بالمزيد. عدم احترام الزوج في قراراته و الصراخ في وجه الزوج. كثرة الإنفاق على الملابس والماكياج والأثاث وغالبا تريد أفضل الماركات. تقليد صديقاتها المتزوجات. المطالبة برصيد شهري. وأكثر الأسباب التي جعلتني أطلق المطالبة بالعيش وحيدة رغم أن أمي هي من أملك وكذلك الشعودة
13 - نازا ني با طلعت للقمر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:03
اسباب الطلاق كثيرة اذا كان المال تكون الفتنة اذا كان الجمال تكون الغيرة اذا كان الغياب يكون الملل اذا كانت الوظبفة للاثنين تكونةالكراهية والديوثية اذا كانا زواج يراعي الشرع تكون السكينة والطمانينة ويتمنوا ان يموتا سويا ولا احدا ياخذ زوجته بعده اوزوج يبقى وراءها ليتمتع مجرب صحيح للتواصل اتصلوا بالمجربين على الرقم التالي سنة الله ورسوله واتباع الطريق المستقيم
14 - أستـــ الإجتماعيات ـــــــاذ الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:07
عنوان متجاوز لمرحلة متجاوزة،
الشباب المغربي تخطى مرحلة الإقبال عن الطلاق،
نحن الآن في مرحلة العزوف عن الزواج.
الشباب المغربي تخطى مرحلة الإقبال عن الطلاق،
نحن الآن في مرحلة العزوف عن الزواج.
15 - أستاذة الاجتماعيات الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:10
ارتفاع حالات الطلاق راجع إلى الطرفين معا سواءا المرأة أو الرجل فعدم التفاهم والاحترام المتبادل هو السبب،إلا أن المرأة بعدم رضاها وقلة قناعتها تلعب دور الريادة في الانفصام وييقى الأبناء للاسف هم الضحية(يا أيها المتزوجون اصبروا وصابروا فإن أبغض الحلال عند الله الطلاق)
16 - didi الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:10
نسبة الطلاق في تصاعد صاروخي والاسباب كثيرة. انعدام العمل و غلاء المعيشة واحتكار اللوبيات في العقار وبعض بنود في مداونة الاسرة الغير الائق
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