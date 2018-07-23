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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تهديد بالانتحار في الرباط

تهديد بالانتحار في الرباط

الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - khaald الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:38
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه الظاهرة أصبحت شبه أسبوعية.
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24
2 - يونس السلفي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:39
الحل الوحيد هو أن تزيلو هذه الأعمدة و تهنيونا هههههههه
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38
3 - خالد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:41
لا والله هدا كثير لقد أصبحت هده الظاهرة متفشية في بلادنا ينبغي فرض عقوبات صارمة على من سولت له نفسه فعل دالك فهناك طرق أخرى للتعبير عن الاحتجاج وليس بهده المهزلة
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10
4 - didi الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:47
ظاهرة جديدة رجعات فى بلاد لي بغي حقوا مبقاش يمشي عند اعلى سلطة رجع يطلع لاعلى عمود ريزوا او ضوا.........هدا هو انعدام الثقة في المؤسسات
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49
5 - الله يستر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:50
غير لي عمات له الجريا يطلع للبوطو ويقول بغيت انتحر
لي بغى ينتحر وكان بصح مريض أومأزم راه ماكيعلم حد
ومع ذلك الله يستر العباد وصافي
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17
6 - rachid الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:52
لو تركوه لهبط كما صعد. و لكان درسا لكل من يفكر في اثارة الانتباه بهده الطريقة.
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8
7 - عصام الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:55
هذه ليست محاولة انتحار. إنه مجرد إنسان يحتاج لمن يستمع له و يعينه
إنه مغربي عادي
اللهم خذ بنا و ألهمنا الصبر في وطننا الحبيب
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10
8 - social123 الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:55
البسالة هدي غير لي بغا يدير فلم يتسلاق العمود بسالة والله
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9 - نعم للاعمدة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:59
نطالب السلطات بزيادة الاعمدة والبوطوات فالاماكن العامة . باش لي عندو شي مشكل إطلع ليهم ويتأكد ان المشكل ديالو غايتحل . أما إلى مشيتي لشي إدارة راه ماغايهضر معك حد تما اللهم البوطو والصحافة وهانتا قضيتي غرضك.
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10 - مواطنة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:59
وا صاافي ره عيقتو كاع.راه هدشب عندكوم تفرش
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4
11 - brahim الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:01
بزاف هدشي ليجى كيطلع البطو,
.....
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2
12 - koko الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:04
هههه كان غير كيجرب قدراتو في التسلق و منين جا ينزل ما معرفش كيفاش و هو يدير فيها معارض باش يجيو البابيا. هههه sinon il va rester toute la journée attaché au poteau hhhhh
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1
13 - مغربي أصيل قح الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:04
و الله لو كنا دولة حق و قانون كما يقولون لما تكررت مثل هاده المآسي و الصور المعبرة عن المعاناة و الفقر وقلة الدخل و إنعدامه . لو كان المرء يحصل على رصيد او له تدخل من مؤسسات ترافقه للبحت عن عمل لما أقدم المواطن على مثل هاده الأفعال. صورة قاتمة تعبر عن تلظلم و حيف و عدم اعتراف بحقوق المواطنة الحقة كان الله في عون الجميع. واحسرتاه على المغرب الحبيب . الامور لا تبشر بالخير . اتمنى أن لا يقال بأنه معتوه عقليا.
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2
14 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:12
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . غير لي رشقات ليه دابا كيجيئ البوتو . اتصحابهم الى انتحروا وماتوا انهم مهمين عند الدولة . يموت الف منه والدولة ما عنده سوق . خسارة في لي جائت فيه . اما الدولة لا اهتمام لها بهم. المرجو ازالة هذا النوع من البتو في جميع المدن المغربية عيينا بهذا المسرحية كل مرة
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0
15 - من المغرب الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:12
اولا من اراد ان ينتحر ما عليه سوى النهوض في الصباح الباكر الانتحار بلا ميكسرلينا راسنا.ثانيا لماذا لا تقاطعون النواب والبرلمانيين الذين يطالبون بالمعاش.ثالثا من اراد التصويت في الانتخابات المقبلة المرجو عدم التصويت على المزلوطين سوف يطلعون البرلمان فقط لملء بطونهم
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-5
16 - amine الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:19
أودي بنادم سخن عليه راسو و شبع خبز
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-1
17 - النايم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:22
وهادشي بزاف خصكم تلقاو شيحل لهادالمشكلة ورجعوالله وتقاوالله
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18 - مجرد رأي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:29
الحل الوحيد هو الاسراع بإبعاد الناس على مسافة تسمح لهم بالمشاهدة و يعدوا له من واحد حتى عشر ويكرروا العملية حتى يرمي نفسه اوينزل ويعاقب على هدا التصرف المتهور اوتخصيص ساحة مهيئة بجميع وسائل الانتحار حرق شنق غرق وبدون ازعاج واللي حابب ينتحر ليس بالضرورة الضجة وأنا سانتحر وانا سافعل واريد كدا وكدا الله لايرد
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19 - داوود الزاكوري الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:31
الانتحار مسار الفاشلين. لكن لا ننكر أن الفشل كذلك يأتي بعد انسداد الأفق لأسباب إجتماعية واقتصادية خانقة ...
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20 - شمالي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:37
قريبا سنرى خطباء الجمعة الذين تم عزلهم لقولهم الحق وكل من له تظلم أوشكاية يصعد إلى هذه"المنصة"New-Look ليسمع صوته. وإن إستمرت الأمور على ماهي علية من تظلم بعض القضاة، أظن أنه قريبا سيحل دوري ...للصعود .
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-2
21 - مهاجر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:51
هذا شيء طبيعي وَجِدّ عادي عندما يكون الشخص بعيد عن الجانب الديني و الفراغ الروحي
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22 - khddddd الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:51
انا في رأيي المتواضع. هاد الناس لقاوا وسيلة الانتحار ربما تحقق لهم بعض المطالب. ولكو الى متى كل طوم نسمع شخص يريد الانتحار. اسيدي ياك نفظه هاديك اتر كوه ينتحر لا دين ولا دنيا. ادا لم يقتنع بما قسم له الله لاش هاد الشوهة والناس مجتمعين يرغبوو ويطلب ن لعله يتراجع. الى بغينا هاد الضاهرة ت ول لبغا انتحر اتركوه. وهناك الف وسيلة للانتحار ماشي غير الاعمدة الكهرباءية.
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23 - عروب الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:01
الله تعالى هو اللي عالم بكل واحد..اللهم فرج هموم كل مسلم يا رب
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24 - الشلح الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:05
قلة الايمان بالله، الا تعلم انه حرام
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