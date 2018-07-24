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كُتّاب وآراء
التعليم بين الوعود والتقييم
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - #مدوخ الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:52
ملينا منكم والله قهرتونا بالوعود الخاوية وبكلام الخشب، ماعرفناش واش عندكم شي ضمير لي ولا ميت ليكم من الأصل، واش عارفين راكم غاتحاسبوا واحد اليوم؟؟؟؟
2 - mohamed الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:57
التعليم الذي ذكره السيد رءيس الحكومة اليوم في البرلمان تعليم الستينات و السبعينات و لا ننسى اواءل الثمانينات التي كانت فيه التعليم في المدرسة العمومية احسن بكثير التعليم في المدارس الخصوصية تلك المدارس العمومية انجبت الدكاترة و الوزراء ....اما المدارس العمومية الحالية فهي تنجب المشرملين و المخنثين .....ولكم البقية
3 - حرية الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:58
إن المواطن ينتظر فعلا وليس وعودا وكلاما منسقا و بلاغيا فالتعليم مازال يكرس التخلف بسبب سوء المناهج
فإلى متى نبقى مكتوف الأيدي وغيرنا يتقدم ويتطور
ويبدع ويكتشف فلنصحوا من سباتها ولنغير بالفعل وليس الكلام فمنذ الإستقلال ونحن نتكلم.
فإلى متى نبقى مكتوف الأيدي وغيرنا يتقدم ويتطور
ويبدع ويكتشف فلنصحوا من سباتها ولنغير بالفعل وليس الكلام فمنذ الإستقلال ونحن نتكلم.
4 - **** الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:07
tous nos malheurs viennent de là. (l education)dans le vrai sens du terme .allez voir l exemple de l Allemagne. et faites copie collé .voir la Turquie .de bon exemples .il ne sagit pas d inventer l atome il faut juste la volonté .le jour ou vous previlegeriezl education et cesser l exploitation des gents par le billet des ecoles privée qui s enrechissent sur le dos du citoyen .calculer sur le long terme
5 - marrakechia الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:15
قبل ما تكوني مسؤولون كنتم تلاميذ , هذا يكفي ان تصلحوا التعليم .
كل الشعب وكل مسؤولون على التحمل من اجل التعليم.
كل الشعب وكل مسؤولون على التحمل من اجل التعليم.
6 - حاميدو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:37
60 سنة من الاستقلال 60 سنة من الكلام 60 سنة من التخلف.....
7 - mouktadi abderrazak الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:40
التعليم في سنوات الستينات والى الثماننات ايام قلة المقررات وعطل الاعياد والمناسبات وعدم هدر الدروس بغياب رجال التعليم . ايام كانت للمدرسة والاستاذ والادارة هيبتهم .ايام كنت تجد بعض الاساتذة اجانب عكس اليوم وما يقع داخل المدارس والثانويات والجامعات . الان الحكومة المحكومة تريد العمل بالتعاقد مع رجال التعليم وذلك لسبب مادي .ان المسؤولين الذين يتحكمون ويخططون ويسيرون هذا البلد همهم الوحيد هو ان تبقى دار لقمان على حالها ولو على حساب الاجيال القادمة ولك الله يا وطني وعاش الشعب ولا عاش من خانه .
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