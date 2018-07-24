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كُتّاب وآراء
دبلجة المسلسلات الأجنبية
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 19:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - تعلق الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:05
المسلسل يجب أن يكون من إنتاج محلي ينقل واقع الشعب
3 - العيساوي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:12
الحمد لله والشكر لله
بالنسبة للحارس : صحيح الباسم يرفع قبل جلوسك وكلامك يرفع بعد جلوسك
بالنسبة للحارس : صحيح الباسم يرفع قبل جلوسك وكلامك يرفع بعد جلوسك
4 - عبد الحكيم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:22
المسلسلات المدبلجة موجهة للبنت المغربية،لتشويه وعيها الاخلاقي و الفكري و الاجتماعي بقدر ما هو مشوها تربية وخلقا،ولست ادافع عن اخيها الذكر،فكل يسبح في مستنقع من مستنقعات الانحطاط و التردي الثقافي،
متابعة هذه الاعمال الدرامية الاجنبية منها والمغربية بدون استثناء،اخطر على المغاربة من خطر و تهديد اعتى الجيوش و التنظيمات وداعش.لانها تمسخ هوية الفرد و تشوه نظرته للحياة بشكل عام،فلا يراها الا رقصا و نسوة و خيانة و صراعات وحقد و غير ذلك من الافكار الشيطانية،
عوض ترجمة الاعمال الهادفة و البرامج العلمية .التي من شانها ان تقرب المعرفة و التطور،تقوم الدولة عن قصد على الاكثار من المسلسلات و المهرجات الساقطة فنيا و ذوقيا،فاصبح في المغرب جيل ينقسم الى قسمان،قسم يهتم بكل ماهو داعشي و اسلامي ظاهري فقط واخر يهتم بكل ماهو شهواني يثير غريزته وكلاهما شر مستطير،
متابعة هذه الاعمال الدرامية الاجنبية منها والمغربية بدون استثناء،اخطر على المغاربة من خطر و تهديد اعتى الجيوش و التنظيمات وداعش.لانها تمسخ هوية الفرد و تشوه نظرته للحياة بشكل عام،فلا يراها الا رقصا و نسوة و خيانة و صراعات وحقد و غير ذلك من الافكار الشيطانية،
عوض ترجمة الاعمال الهادفة و البرامج العلمية .التي من شانها ان تقرب المعرفة و التطور،تقوم الدولة عن قصد على الاكثار من المسلسلات و المهرجات الساقطة فنيا و ذوقيا،فاصبح في المغرب جيل ينقسم الى قسمان،قسم يهتم بكل ماهو داعشي و اسلامي ظاهري فقط واخر يهتم بكل ماهو شهواني يثير غريزته وكلاهما شر مستطير،
5 - مراكشي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:26
العفو والعفوووووو.ندمونا باقي كاع نتفرجوا في القنوات ديالنا.كاليك زينة زينة اوزادها نور الحمام.وكرهت باقي تانكعت في دار الى كانوا ...
6 - وزير الطحميرة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:26
كنا علا الأقل نتعلم اللغة العربية الفصحة اما الآن اصبحت من خبر كان وبدأ جيل جديد مدوخ لا يفهم لغته العربية. فماذا تنتضر منه ان يضيف وهوا لا يفهم حتا ابسط الأشياء وهي اللغة الأم. لا حول ولا قوة إلا بالله
7 - N.H الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:41
مسلسلات حااامضة و لي كيتفرج فيهم حااااا...مض
8 - خالد.ف الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:42
إن ما يثلج الصد هو مدى الوعي لذى المستجوبين ،هاذ مسلسلات الماخور التي تقدمها قنوات الصرف الصحي مصيرها الزوال ! كيفما كانت رسائلهم المدسوسة و كلما حاولوا تكليخ الشعب و تخذيره بالتفاهات كلما زاد نضجا و استيقاضا ** إن الباطل كان زهوقا **
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