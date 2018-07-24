24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:3013:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بلال مرميد يكتب: "مهرجان مراكش" الذي في خاطري (5.00)

  2. "جمعية الربابنة" تتشبث بأجور أعلى وساعات عمل أقل في "لارام" (5.00)

  3. رفض إطلاق سراح جمركي متهم باختلاس الملايير (5.00)

  4. الحرارة تقترب من 50 درجة .. وهذه نصائح لتفادي ضربات الشمس (5.00)

  5. جمركيون يفشلون تهريب "ويسكي" إلى بني انصار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دبلجة المسلسلات الأجنبية

دبلجة المسلسلات الأجنبية

الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 19:56

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - تعلق الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:05
المسلسل يجب أن يكون من إنتاج محلي ينقل واقع الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - متابع الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:07
زمن السرعة لا مجال المسلسلات الطويلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - العيساوي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:12
الحمد لله والشكر لله
بالنسبة للحارس : صحيح الباسم يرفع قبل جلوسك وكلامك يرفع بعد جلوسك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - عبد الحكيم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:22
المسلسلات المدبلجة موجهة للبنت المغربية،لتشويه وعيها الاخلاقي و الفكري و الاجتماعي بقدر ما هو مشوها تربية وخلقا،ولست ادافع عن اخيها الذكر،فكل يسبح في مستنقع من مستنقعات الانحطاط و التردي الثقافي،
متابعة هذه الاعمال الدرامية الاجنبية منها والمغربية بدون استثناء،اخطر على المغاربة من خطر و تهديد اعتى الجيوش و التنظيمات وداعش.لانها تمسخ هوية الفرد و تشوه نظرته للحياة بشكل عام،فلا يراها الا رقصا و نسوة و خيانة و صراعات وحقد و غير ذلك من الافكار الشيطانية،
عوض ترجمة الاعمال الهادفة و البرامج العلمية .التي من شانها ان تقرب المعرفة و التطور،تقوم الدولة عن قصد على الاكثار من المسلسلات و المهرجات الساقطة فنيا و ذوقيا،فاصبح في المغرب جيل ينقسم الى قسمان،قسم يهتم بكل ماهو داعشي و اسلامي ظاهري فقط واخر يهتم بكل ماهو شهواني يثير غريزته وكلاهما شر مستطير،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - مراكشي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:26
العفو والعفوووووو.ندمونا باقي كاع نتفرجوا في القنوات ديالنا.كاليك زينة زينة اوزادها نور الحمام.وكرهت باقي تانكعت في دار الى كانوا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - وزير الطحميرة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:26
كنا علا الأقل نتعلم اللغة العربية الفصحة اما الآن اصبحت من خبر كان وبدأ جيل جديد مدوخ لا يفهم لغته العربية. فماذا تنتضر منه ان يضيف وهوا لا يفهم حتا ابسط الأشياء وهي اللغة الأم. لا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - N.H الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:41
مسلسلات حااامضة و لي كيتفرج فيهم حااااا...مض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - خالد.ف الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:42
إن ما يثلج الصد هو مدى الوعي لذى المستجوبين ،هاذ مسلسلات الماخور التي تقدمها قنوات الصرف الصحي مصيرها الزوال ! كيفما كانت رسائلهم المدسوسة و كلما حاولوا تكليخ الشعب و تخذيره بالتفاهات كلما زاد نضجا و استيقاضا ** إن الباطل كان زهوقا **
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.