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كُتّاب وآراء
أخنوش واتفاق الصيد البحري
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
1 - ياسمين الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:31
تحية عالية للسيد الوزير عزيز أخنوش، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
تعليق غير لائق
-15
2 - الكولونضير الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:47
فين هو حقنا من ثروات بلادنا الله يآخذ فيكم الحق ..وزير يتلعتم في الكلام
3 - غزلان الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:50
مشكورة الوزارة الوصية على هذه المجهودات بالتوفيق ، المغرب في صحرائها و الصحراء في مغربها
4 - نعمان الرباطي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:50
اخنوش رجل المرحلة ورجل وطني بامتياز بكفاءته لن نهاب البوليزاريو ولا الاتحاد الاوروبي
5 - نوري الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:50
الصيد البحري قطاه حسوي بالمغرب و الوزارة تبلي البلاء الحسن
6 - مرام الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:51
المغرب في صحراىه و الصحراء في مغربها لا احد يحق له التقرير او التشكيك في سيادة المغرب على اقاليمه
7 - يسرى الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:51
بالتوفيق.. هذا المشروع مهم جدا.. و يتطلب الكثير من المجهودات في المتابعة و المراقبة و العمل لإخراجه الى حيز الوجود في الموعد المحدد
8 - منى الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:51
تحية لك السيد الرأيس نحن فاخورين بك دئما تقوم بعملك بجد
9 - المحمدي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:51
قطاع الصيد البحري عرف طفرة نوعية في عهد هذا الوزير الكفء
10 - حسين الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:52
المرجو التسريع في انجاز هذه الاتفاقية و اخراجها الى الوجود، لأنه سيكون هو الحل
11 - صلاح الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:52
المغرب و الاتحاد الاروبي تربطهم علاقات استراتيجية قوية تعزز بصفة مستمرة.
12 - حسن الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:52
الا تحاد الاوربي لن يتخلى عن الاسماك المغربية ابدا لان جودتها لا تظاهى وكذلك ثمنها منخفض بالتسبة للاتحاد الاوربي هذا كنز ثمين لا يعوضه الغاز الجزايري ولا شطحات البوليساريو اذن ما على المغرب الا ان يتشبث بصحراءه والله ولي التوفيق
13 - ميسي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:52
هذه الاتفاقية طموحة، و بحاجة الى الدعم و المساندة. وزارة الفلاحة هي القطاع الوحيد الذي يسيير بنجاح.
14 - حليمة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:53
المغرب يتوفر على اسملك دات جودة عالية و لا يمكن للاتحاد الاوربي الاستغناء عنها بسبب خزعبلات، و الصحراء مغربية أبى من أبى وكره من كره
15 - السوسي الاصيل الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:53
العمل بهذه الإستراتيجية سيؤهل المغرب الى تصدر الريادة في السوق العالمية
16 - عبدالصمد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:53
مدام الصيدالبحري كيسيرو السيد عزيز أخنوش نخاف عليه اسمه يكفي
17 - Amal lmir الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:53
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما.
18 - فاروق الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:54
العمل و المعقول، هو اساس كل نحاج و اساس كل انتصار. المغاربة يريدون العمل و المعقول و اغراس اغراس
19 - مريم سنفورة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:54
لا خوف على قطاع الصيد البحري الذي تسيره الكفاءة ونحن على يقين بأن المفاوضات ستكون في صالح المغرب كما جرت العادة ولا عزاء للحاقدين
20 - نرمين الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:55
وزارة الفلاحة ستساهم و لا شك في تطوير القطاع الصيد من خلال هذه الاتفاقية المهمة
21 - غافور رحيم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:55
السيد الوزير رجل العمل و يتميز بابداعه و اجتهاده في التخطيط و تنزيل البرامج و المشاريع
22 - ليلى الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:56
المغرب في موقف قوي من المفواظات مدام اخنوش يترأس الصيد البحري
23 - سليمان الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:56
السيادة خط أحمر .. والمغرب مستعد لفسخ اتفاق الصيد . قالها السيد اخنوش وهذا هو الصح
24 - مروان الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:57
المغرب بحاجة الى زعامات حقيقية ناحجة و مؤثرة تلهم اتباعها و مناصيرها و تدفعهم الى النجاح
25 - عتمان الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:57
الحمد الله ماحد السيد عزيز اخنوش رأيس سنرى المزيد من المفاواظات انشاء الله
26 - حسن المراكشي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:57
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما.
27 - اكلو اكلو الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:58
لابد من التصفيق لمثل هذه المشاريع . الى الامام لكل من يريد الخير لبلاده
28 - nasser karim الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:58
أخنوش كان واضحا في خطابه كرامة الوطن فوق كل اعتبار ولن نقبل ان يتم الضغط على المغرب باي سبب من الاسباب والي يخرجنا وفمصلحتنا هو الي غيكون.بالتوفيق سيد الوزير
29 - ثورية الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:58
السيادة اولا ..هذا هو كلام السيد الوزير فلا خوف على هذا الملف ، بالتوفيق و السداد.
30 - توفيق الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:58
السيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه، والقطاع له نتائج جد مشرفة فتحية لهذا الوزير الذي أحسن تسيير القطاع
31 - خديجة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:59
أخنوش كان واضحا في خطابه كرامة الوطن فوق كل اعتبار ولن نقبل ان يتم الضغط على المغرب باي سبب من الاسباب والي يخرجنا وفمصلحتنا هو الي غيكون
32 - محمد زواكي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:59
كما قال جلالة الملك وزارة الفلاحة والصيد في الدرجة الاولى هي لي عندنا فهااد البلاد و كلشي هادشي بفضل المجهودات المبذولة من الوزارة
33 - كوكا الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:59
المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وازير.الصيد البحري دئما يقوم بالواجبات
34 - محلل الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:59
ديما قطاع الفلاحة والصيد حاضر و يتصدر عناوين الصحافة الالكترونية و الورقية ايضا
35 - نعمة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:01
نعم الرإيس عزيز اخنوش دئما متألق في الاتفاقيات الصيد البحري هاد السيد يريد من بالبلاد بتقدم شكرا وازير صيد البحري
36 - Hanane Hanane الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:02
هنيئا لمغربنا الغالي وهنيئا لمن قادوا هذه المفاوضات بنفس دبلوماسي قوي وارادة لم تزحزحها رياح اعداء النجاح.
37 - هدى الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:03
أخنوش رجل المرحلة نتمنى له التوفيق ونتمنى من الله ان يقيه شر بعض المتربصين من أعداء النجاح الفاشلين والحاسدين وما أكثرهم
38 - موكا الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:04
السيد وزير الصيد البحري من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للصيد البحري وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
39 - كوتر الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:06
ترفع لك القبعة ايها الوزير الصيد البحري واصل عملك يتحدث عنك واصل
40 - سمير العتماني الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:06
الحمد لله بلدنا الغالي وراءه ناس ذات كفاءة عالية ولن يتخذون اي قرار الا اذا كان فصالح الوطن والمواطنين.مبروك علينا مع المزيد من العطاء
41 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:07
لا اجد ما يدعوا الى الفرح في إبرام هذه الاتفاقية إلا شيء واحد هو الانتصار على اعداء الوحدة الوطنية .اسي اخنوش الشعب يريد اكل الاسماك بانواعها بثمن معقول ومراجعة ثمن الحليب ومشتاقته وارجاع 17مليار الى خزينة الدولة ومراحعة جميع الاثمنة .ان الشعب المغربي يعرف جيدا انك ودواليلك من ازحتم بن زيدان من السلطة وجعلت خليفته في الواجهة لتقي اللكمات حتى يكون في الانتخابات القادمة هو زبانيته لا قدرة لهم على مجاراتك .اعلم ايها السيد المحترم ان الشعب قد عاق وفاق بكل المناوارات السياسية وسيكون لك ولامثالك ان شاء اللهعند موعد الانتخابات بالمرصاد .ولذانرجوا منكم مراجعة سياستك مع الشعب قبل فواة الاوان.
42 - بشير الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:07
لا يصلنا من السمك الا الاصناف المتواضعة وغير طرية اما الاصناف الجيدة والطرية فلا نراها حتى في الاحلام. هنيئا للاوربيين بتروتنا السمكية!
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