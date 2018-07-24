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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بوريطة: الصيد والصحراء

بوريطة: الصيد والصحراء

الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 19:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 20:22
il n'a même pas parlé du prix à négocier alors que 52 millions d'euros par an ne suffisent pas pour notre pays le Maroc. Un avion que nous pouvons acheter en Europe, par exemple l'avion de transport A330-900, coûte 280 millions d'euros (a321) pour un coût de 125 millions d'euros, sans parler du TGV et des avions, de chasse comme le rafale par exemple, et autres armements également. Alors que le prix de nos poissons et légumes et même de notre phosphate que nous vendons est très bas sur le prix du marché on est beaucoup loin de d’alignement avec ce que nous achetons à l’Europe
حتى أنه لم يتحدث عن الثمن للتفاوض بينما ان 52 مليون ايورو في السنة لا تكفي لبلدنا المغرب. كمثل طائرة واحدة يمكن أن نشتريها من أوروبا على سبيل المثال طائرة النقل (a330-900) تكلف ب 280 مليون يورو (321) بتكلفة 125 مليون يورو ناهيكم عن TGV وناهيك عن الطائرات لنفاثة كمثل ٥رفال والاسلحة الاخرى . بحيث أننا سعر الأسماك والخضروات لدينا وحتى الفوسفات نبيعوه رخيص جدا بما نحتاج اليه من الدول الاجنبية الاروبية
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