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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أصداء مؤلمة لمجزرة أزرو

أصداء مؤلمة لمجزرة أزرو

الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 08:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد العزيز المكناسي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 08:53
ان السلاح يجب ان يعطى في موسم الصيد وينزع بعد انتهاء الموسم
في مدينة مكناس اناس تملك السلاح بالترخيص وبغير ترخيص
مثل جارنا الساكن ب الحي العسكري الجنوبي رقم 113 البساتين مكناس
فهو يملك بنقية صيد متطورة ولا يستعملها لصيد وانما لتهديد عائلته
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2 - حمودة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:10
اللهم لاتسلط علينا بذنوبنا من لايرحمنا.
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5
3 - Fook الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:19
يجب على الشعب كله امتلاك سلاح للدفاع عن نفسه واهله من مثلا ما حصل امام هدا الوحش ومن يرتكب اي جرم يادي الثمن
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4 - Al Mostafa AKRATE الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:33
كثيرا ما نسمع عن مرتك جريمة أنه مختل عقليا ومن خلال تعميق البحثي مع هؤلاء أأكد وأتحدى من يؤمن بذلك ليس هناك مجرما مختل عقليا، والمجرمون غالبا ما نجدهم من أذكى الناس وخصوصا من يقتل بالتسلسل، وإذا سلمنا بأن هذا المجرم مختل؟ إذاً على القيمين على الأمن هناك أن يتحملوا المسؤولية عن ما حدث ويؤدون الثمن مكانه بدليل أن مقدم الحي لا تفوته صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها وفاته أن يبلغ قائده عن مسلح مختل في دائرته؟ والدرك وأجهزة أخرى فاتهم معرفة أن هناك مسلح مختل عقليا ولم يفتهم من يقوم بترميم شق في بيته بدون ترخيص والله إنه لخرجان العقل.
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5 - سفسوف الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:40
المشكل أكبر من ه‍ذا.المتهم الاول شيخ القبيلة والثاني قائد المنطقة لانه مادام يشهر سلاحه كل مرة فيجب أن يدفع الشيخ شكاية لقائد المنطقة وتحل المشكلة بدون زهق ارواح.وثانيا القضاء هو من يصنع المجرمين،كيف؟
المجرم يدخل من الباب الخلفي راكبا سيارة الشرطة ويخرج من الباب الامامي للمحكمة سيرا على الاقدام.هذه حادثة اعرفها تم خطف و ضرب وجرح وفي الاخير خرج بعد سنة بعد مفاوضات مرطونية مع قاضي التحقيق مقابل 20000درهم اين العدالة؟
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