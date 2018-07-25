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كُتّاب وآراء
عصرنة الأزياء الأمازيغية
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - فرحات الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 01:31
الزي الأمازيغي العربي المغربي لا يفرق بين عربي مغربي امازيغي أفريقي إلا الاستعمار
2 - Abdo الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 01:47
لو كانت إيطاليا أو إسرائيل أو ألمانيا لعرفه العالم لكن مادم هذا اللباس أمازيغي فالدولة المغربية لن تعتز به و لن تفعل شيء رغم أنه في صالح الدولة المغربية تطويره و الحفاظ على الموروث الأمازيغي و الثراث الأمازيغي
يجب على أبناء المهاجرين الأمازيغ التعريف ب الثلاث و اللباس الأمازيغي
يجب على أبناء المهاجرين الأمازيغ التعريف ب الثلاث و اللباس الأمازيغي
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