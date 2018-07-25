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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أب يحتج: رأس ابنتي مشقوق

أب يحتج: رأس ابنتي مشقوق

الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - rachid الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:25
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2 - bant lablad الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:25
لا حول و قوة الا بالله. انا لله و انا اليه راجعون. الله يصبرك. ربي يعوضك خير. حسبي الله و نعم الوكيل.
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3 - انشري يا عزيزتي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:25
سيدنا وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرو كلشي بحال بحال وحقك ماكاينش ليجيبو لك انتهى الكلام
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4 - ابراهيم الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:26
سرقة أعضاء و الله اعلم... اللهم خفف عن و ارزقه الصبر و السلوان
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5 - omar الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:26
هدا لا يبشر بالخير ..............
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6 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:27
لاحول ولا قوة إلا بالله....عزائي ﻷهل الفقيد نسأل الله أن يرزقهم وذويهم الصبر....هذا ما يحدث في وطن المفسدين وإن إستقالة طبيب تزنيت خير دليل
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7 - abybakk الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:28
ça fait de la peine
je suis vraiment désespéré pour ce pays
Malheureusement ce roi que tu appelles fait partie du problème du Maroc
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8 - mohamed الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:30
لاحول ولا قوة الا بالله و الله حتى بكيت منين شفت هذك لبنت .والله العظيم حتى نشوف كفاش نبدل الجنسية.
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9 - مصطفى المذكوري الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:31
لا حول ولا قوة الا بالله
مالذي يجري فيك يا وطني
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10 - redos الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:31
اللهم إن هذا منكر. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان
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11 - أم يوسف الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:31
الله ياربي يابنتي وفجعتي لي قلبي بهداك الوجه الملائكي لاحول ولا قوة الا بالله ياربي على حرقة شدتني وانا مانعرفها ماتعرفني ياربي تصبر ميمتها وباباها يارب عليك بالظالمين خذهم اخذ عزيز مقتدر
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12 - hich الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معاك الله اخي العزيز بلادي مشات بلادي ولا فيها الظلم والحكرة بلادي الفقير فيها كيعاني الله يلطف
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13 - لا حول ولا قوة الا بالله الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:38
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أحوالنا يا الله انت مولانا في الدنيا والآخرة. راه ولو تطلع إلى أعلى مباني المملكة وتصرخ لن يسمعك أحد. أطلب الله عز وجل ، فهو السميع المستجاب وبلا ما دير ديك الشوهة في راسك هذا هو حال الضعيف في أحلى بلد في العالم
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14 - assifnwourgh الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:39
لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يصبركم.. و يخلف عليكم.. اﻹستهثار و اللامبالات و استعمال العنف مع الوالدات و الولدان قد يكون السبب في سقوط هذه الوليدة على اﻷرض فتوفيت.. متى سنرتقي يا أيتها اﻷطر الطبية و التربوية و اﻹدارية.. أمركم كله سيان..
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15 - cherif الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:41
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هناك من الاطباء جلادين لا يهمهم الا النقود و الجيب حسبنا الله و نعم الوكيل و تحية خالصة الاطباء الاكفاء و المخلصين في عملهم وهم ولله الحمد كثر
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16 - وفاء الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:42
والله حتى عيينا من كلشي من تعليمكم ومن صحتكم ومن امنكم ومن ......قهرتونا الله يقهركم
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17 - www الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:42
c la cinquième dimension. c quoi ce delire .moi je demande une enquête judiciaire avec le legiste de la scientifique pour demeler cette affaire
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18 - مواطنة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:45
ادعو الله ان يشفي ابنتكم. سمعت بهذا المرض اثناء سكني في مدينة جرسيف والله اعلم يسمونه بودارك ان لم اخطئ. يقال ان امراةةتقطن في جرسيف تعالج هذا المرض شرط عدم بلوغ الرضيع العامين.تضع اعشاب على راس المولود ويشفى.انا لا اؤمن بهذه الطرق في المداواة. لكن الله اعلم. وهي معروفة في المدينة
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19 - souad الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 22:46
الله يكون مع الوالدين فقدان الاولاد مشي ساهل ولكن خاصنا نتحضرو ونعرفو ان طلب الحق بالقانون والحجج والادلة مشي بالغوات تلقا الواحد محيح ويغوث ومين يوصل للصح طلب التشريح ومقاضات المسؤول يتراجع حتى الاحتجاج نحتج بطريقة ارقى المستشفى راه فيها مرضى واهاليهم لا داعي لاثارة الرعب في الباقين
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