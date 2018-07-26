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كُتّاب وآراء
اعتداء على مسنّين باشتوكة
الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - مغربية الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:47
حتى العجزة الدين لا قدرة لهم لم يسلمو من اعتداءات المجرمين .
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
2 - معتوهة الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:48
و الله إلا عيب هاد التسيب لي ولينا كنعيشوه فبلادنا ....
من أمن العقاب أساء الأدب. ...
من أمن العقاب أساء الأدب. ...
3 - MAGUIRI الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:49
لك الله يا وطني ... أي جيل هذا سيبني مغرب الغد ،انعدمت الاخلاق وكتر الجهل ....لابد من عقوبات ردعية جد قاسية ...
واحسرتاه واحسرتاه ...
واحسرتاه واحسرتاه ...
4 - Ahmed de Rabat الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:51
اودي على الأمن !!!! مازال نشوفو شفارة يهجموا على البيوت و يسكنوا صحا ..و الى دافعتي على راسك تمشي للحبس حيث اسي القانون ديالنا كيمنع عليك تدافع على راسك واخة وسط دارك
5 - ام أمير الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:51
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .حسبي الله ونعم الوكيل . حسبي الله ونعم الوكيل
6 - abdo الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:52
لا حول ولا قوة إلا بالله المرجو من السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق هذا المعتدي على هؤلاء الناس وخصوصا وهما كبار السن
7 - MaroKKI الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:52
الاعدام ....الاعدام ..الاعدام
انتهى الكلام
انتهى الكلام
8 - رشيد الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:54
هافين كاتبان العظمة ديال تطبيق الحدود الشرعية يكفي قطع بعض الأيدي والأرجل أو الصلب بحسب شناعة الجريمة لتختفي الجريمة من المجتمع .. وانظروا على سبيل المثال الى بعض الولايات الامريكية التي تطبق الاعدام تجد فيها معدل الجريمة منخفض بالمقارنة مع الولايات الاخرى.
9 - sociallllllllll الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:56
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا عيب وعار اينة الدرك اينة السلطة وعاد كيقوليك الدرك كيقولو ما جبروهشي لا حولة ولا قوة الا بالله حنا كنعرفو ومتأكدين المخزن ديانة مكتمنعو حتى حاجة راه اكون تحت الأرض اجبدوه لكن هادو ناس مسنين ودراوش وما عطاهم والو على داك شي ما دارو والو ولا يمكن اكلو وشربو من عند الجاني ؟؟؟هاد خصو اقصى عقوبة الله يصلح مغربنا الحبيب لا ناهي لا منتهي
10 - الإعدام هو الحل الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:57
والله لم أشعر إلا والدمعة تسقط من عيني!!! ألهذا الحال وصلنا؟ ألهذا الحال وصل المجرمون ؟ ما هذا التسيب؟؟؟
أقسم بالله لقد وقع نفس الشيء تقريبا لوالدي! بحكم العمل أشتغل بعيدا عنهم! فهاجم "مشرمل" المنزل ليلا يصرخ ويسب ويكسر، ولولا الألطاف لارتكب مجزرة في حقهم! والآن لا زالا يعانيان من أثر ذلك ! الدرك لم يعد يقومون بعملهم كما يجب! في كثير من الأحيان لا يتم تقديم المجرمين للمحاكم!!!
وكلنا الله على هاد المشرلملين لي عمرات بيهم البلاد!
أجدد تضامني مع هؤلاء المساكين، وأطالب بإنزال أقسى العقوبات على المجرم!!!
#الإعدام هو الحل!
أقسم بالله لقد وقع نفس الشيء تقريبا لوالدي! بحكم العمل أشتغل بعيدا عنهم! فهاجم "مشرمل" المنزل ليلا يصرخ ويسب ويكسر، ولولا الألطاف لارتكب مجزرة في حقهم! والآن لا زالا يعانيان من أثر ذلك ! الدرك لم يعد يقومون بعملهم كما يجب! في كثير من الأحيان لا يتم تقديم المجرمين للمحاكم!!!
وكلنا الله على هاد المشرلملين لي عمرات بيهم البلاد!
أجدد تضامني مع هؤلاء المساكين، وأطالب بإنزال أقسى العقوبات على المجرم!!!
#الإعدام هو الحل!
11 - mounir الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:58
والله اضربوا من عنده كين لي مشافش واليده هدي شحال من عام ما شفت ميمتي هدي 17 عام ملي شفت هد منضر مقدرتش نسكت من بوكاء
12 - مواطنة حزينة على بلادها الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:02
اقسم بالله آلا حشووووما هدشي ليكنسمعوه و كنشوفوه هد الليام.وا راه هدشي بزااف صافي من هنا واحد ١٠ سنين موحال وش نخرجو مزال من دار.
13 - مواطنة من الغربة الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:03
طبيعي يديرو اللي بغاو لأن ملقاوش الرادع غير السيبة اللي بغا يدير شي حاجة كيديرها لم يسلم لا نساء لا اطفال لا عجزة.... نشوف حتى نشوف و نقول الله يفرج
14 - didi الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:06
اناشد حكومة العثمانى الا تصلك وقائع هده الجرائم وتقولون دولة الامن والامان ولا يمر يوم الا وسمعنا حالات اغتصاب وكريساج وضرب الا تستحيون .. نحن نسمع بان هناك زيادة في رجال الشرطة واجورهم .....وزيادة ايضا في الجرائم اتقوا الله في هذا الشعب
15 - KA Di الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:08
لاحول ولا قوة إلا بالله ولات السيبة ف البلاد
16 - meskin naim الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:16
لا حول وﻻ قوة الا بالله الله ياخد فيه ااحق هدو هما المجرمين الحقيقيين الدين وجب ادخالهم السجن و ليس الشباب المتخلقين المظلومين بسبب سلطة الكبار وجب على الدولة الالتفاتة الى السجون والافراج عن مهضومي الحقوق و التمييز بين المجرم قطاع الطرق والمدفونين في السجون سواء بسبب خطأ تافه او مظلومين انهم لا يهمهم الامر بل ما يهمهم هو جمع المال لبناء المحاكم الدي تحكم على الفقراء و السجون التي تستقبلهم بالاحكام الطويلة
17 - محمد خيزران الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:17
أرجو من السيد عبد اللطيف الحموشي التدخل شخصيا لاعتقال هذا المجرم و تقديمه للعدالة.
18 - منتهى الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:26
كلامي هنا اوجهه للجمعيات التي تدعوا لإلغاء عقوبة الإعدام. ما موقفكم من هاذا الحيوان؟ ؟؟ وما العقوبة التي تتناسب وفعله؟
19 - مواطن مغربة الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:35
والله لم اقدر على قراءة ما حدت لهذين الشخصين المسنين ولم اقدر على سماع اي حوار لهم خجلت من نفسي لأجل ما تراه وما تسمعه في زمن غاب فيه الحق والأمن والسلام ما بودي اعلق مثل كل مرة فهذا الاعتداء ادمى نفسي وخاطري و وجداني وعقلي وادميتي وحاصر أفكاري فحبست من فرط الذهول والحزن على اثنين لم يبق لهما سوى تكملة ما تبقى من العمر هم الاثنين حتى يقضي الله ما يشاء لو كان الرحيل بأيدينا لرحلنا جميعنا قبل الأوان وعجبا تم عجبا لأناس يسمح لهم ضميرهم باذية الآخرين دون أدنى ذرة من الانسانية ارجو من كل العاملين في الشأن الاجتماعي والحقوقي والتضامني والخيري أن يقفوا لرد الاعتبار لهذه الجدة والجد انها وصمة عار أن يصل الاعتداء بكل أنواعه حتى على شيوخنا إلى هنا اكتفي فقد ضاق صدري وشكواي للخالق فهو القادر على كل شيء
20 - salaheddine الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:36
لماذا المسامحة من لا يرحم لا يرحم هذا من وجهة نظري الإعدام قليل في حقوا
كما يجب متابعة كل من يتدخل في هذا الشخص من العفو عليه اتمنى له اشد العقوبات كما اتمنى ان تقوم السلطة المحلية بما فيها الدرك الملكي بالتحرك العاجل من أجل حماية هذا المسن وزوجته كي لا تتفاقم الأوضاع ونصل لما لا يحمد عقباه
كما يجب متابعة كل من يتدخل في هذا الشخص من العفو عليه اتمنى له اشد العقوبات كما اتمنى ان تقوم السلطة المحلية بما فيها الدرك الملكي بالتحرك العاجل من أجل حماية هذا المسن وزوجته كي لا تتفاقم الأوضاع ونصل لما لا يحمد عقباه
21 - MouhcineB الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:36
المغرب زوين ، العام زين ، كولشي زين فهاد لبلاد ، المسؤولين زوينين ، يا ربي أنا لي خايب و مامزيان و مانصلح لهاد لبلاد غير زايد فيها ، غبر ليا شقف لشي دولة خايبة بحالي بحال النرويج ولا أستراليا ولا حتى كرواتيا يا ربي
22 - amina الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:44
اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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