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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج أمام وزارة الحقاوي

احتجاج أمام وزارة الحقاوي

الخميس 26 يوليوز 2018 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرضي الخميس 26 يوليوز 2018 - 22:12
والله حرام حرام حرام
لا صحة لا مال اللهم لك الحمد
كون ما لقينا هاد الوالدين الله يسمح لينا منهم كون ركبنا الدود فهاد البلاد
حرام تكون وزيرة لي خاصها تهتم بيك وتوفر ليك ضروف العيش الكريمة
من صحة و تعليم وعمل وما كين واااااااااالو و بغيناها غير شي نهار تهضر فشي حاجة كتخص الناس المعاقين و وااالو
لي غنقول حسبنا الله هو نعم الوكيل
والله غدا امام رب الكون منسمحو لشي حد ضيعنا فحقوقنا
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