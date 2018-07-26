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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة ساكنة بالصخيرات

معاناة ساكنة بالصخيرات

الخميس 26 يوليوز 2018 - 21:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Citoyenne du Monde الخميس 26 يوليوز 2018 - 22:00
Quel genre d'humain peut se vanter d'avoir 10 enfants dans les bidons villes comme le fait cet individu sans avoir honte? Comment peuvent-ils se reproduire dans de telles conditions de misère et de saleté?
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2 - mehdi الخميس 26 يوليوز 2018 - 22:17
والله هيلا فكرة زوينة ... أنا مشحطط في الكراواة من غدا ندبر على 2 قزديرات ونشوف شي قنت ندير براكتي ونخرج عيني في بنادم ( مالكوم بغيتوني نسرق ؟ بغيتوني نبيع الحشيش ؟ ) وانستافد من شقة كتعويض من جيوب دافعي الضرائب من بعد ما كنت واخد الماء والضو بالمجان كدلك من جيوب دافعي الضرائب وهانا تهنيت من الكراء وجميع فلوس الدار .
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3 - مراقب من بعيد الخميس 26 يوليوز 2018 - 22:24
نهار على نهار وليت كانكره المغرب على ود هاد المسؤولين لي عطانا الله.. واش المغاربة حتى لهاد الدرجة ماعندهوم زهر.. و لكن صدق من قال الحق يؤخذ و لايعطى.. سنين و انا في بلاد المهجر كانفكر نستقر في المغرب، و لكن هادشي كايدمي القلب.. 2018 هادي ا عباد الله الناس لقاو الحياة في المريخ.. كايقولو المغرب بلاد سياحي حيت لي بغا يشوف كيف كانت الحياة في يامات الجاهلية يهبط البلد العجاءب
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