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كُتّاب وآراء
رباطيون وتسعيرة الحافلات
الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - rodéo الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:27
حتى بمدينة الناظور تم زيادة تسعيرة الحافلة بدرهم واحد و الحكومة تدعم لوبيات المال مرة أخرى دون الإكتراث للقدرة الشرائية للمواطن
2 - دودي الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:30
باركا من لفشوش اش فيها يلا خلصتو 5 dh اش غايوقع نتوما راكم زدتو فيه بزاففف عيقتو غي كتشكاو وليتو غي كي لعجوزات شارفات ههه شوفو زيادة معقولة ويلا جاتكم فاتورات الكهرباء والماء غالية عرفو راسكم بلي راكم تستهلكو او بالاحرى ضيعو الماء يعطيكم القطع فدوك اليدين روبينيات ديما محلولين ولموهات تشرشر تراباو شوية ....
تعليق غير لائق
-46
3 - KARIM الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:32
على زين طوبيساتهم غير برارك و دايرين ليهم الروايد و أصبح هو النقطة السوداء بالعاصمة، مجلس المدينة لا يقوم بدوره في مراقبة الإلتزام بدفتر التحملات. أقسم أني رأيت حافلة خط عين عودة المتآكلة متوقفة بطريق زعير دون حاك و الناس جالسة لأكثر من ساحة تحت شمس حارقة دون أن يتحرك أحد من أصحاب النفوذ الذين يسكون المنطقة، والله شيئ يدمي القلب، كون غير ما كانخلصوش كون قلنا مساكن
4 - mohamed الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:32
اريد منكم جوابا لماذا الدول الاوربية لديها مواد غذاءية رخيصة بالمقارنة معنا مع ان الحد الادنى للاجور عندهم 12000 dhs و عندنا نحن 3000 dhs هل نحن ليسوا ببشر انا و شخصيا مع ضد الدولة في غلاء كل شيء و الفقر ما زال متدنيا
5 - مغربي مكرغل الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:33
حكومة صماء وعمياء وعرجاء إذن المواطن يدفع ضريبة اختياره لهم من ضربته يده فلا يبكي أسوء حكومة جاءت في تاريخ المغرب بعد الإستقلال ما كين غير زيد زيد زيد
6 - mode الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:41
5 دراهم لوى الزفت .واش كضحكو على بنادم .وفينك امولات 20 درهم اجي ضربي لحساب وشوفي لينا الناس لي كيركبو 4 لمرات فنهار فيه أو كيقبطو جوج ريالات .صراحة انا بسيارتي ولكن فية النفس عليهم حيت فيوم من الايام عشت هداك الزلط والركبة فالطوبيس أو بزز باش كنلقى باش نخلصو
7 - العبدي الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:42
ﻻ للزيادات كفى من الحكرة يجب على رئيس الحكومة التدخل وعلى رؤساء الجهات ان يتدخلوا لتكون الحافلة بثمن رمزي ﻻ يتعدى درهمان ﻻن الحافلة ﻻ يركبها اﻻ المزاليط وهم اﻻكثرية .
8 - ana الخميس 26 يوليوز 2018 - 18:45
الوسيلة الانجع لأي زيادة ، هي المقاطعة
الوسيلة الانجع لأي زيادة ، هي المقاطعة
الوسيلة الانجع لأي زيادة ، هي المقاطعة
9 - ملوك الخميس 26 يوليوز 2018 - 19:03
آسفي على حكومة لم تسطع حماية حتى طبيب نظيف للقيام بمهامه آسفي على حكومة لم تستطع توفير حتى الماء الشروب لإخواننا بزاكوة اسفى على حكومة لم تسطع توفير حافلات نقل حضري تليق بسكان الرباط وسلا آسفي على حكومة لا تهتم ولا تنصت لهموم المواطن المغربي آسفي على برلمان همه الوحيد معاش مريح لدواير الزمان.
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